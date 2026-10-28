У ГУР розкрили дані про підприємства, залучені до створення російського аналога Starlink

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило детальну інформацію про десятки російських і білоруських підприємств, залучених до створення російського аналога Starlink. Розвідці вдалося зібрати інформацію майже про пів сотні підприємств.

До виробничої кооперації залучені IT-компанії, виробники мікроелектроніки, наукові центри, а також структури "Роскосмосу" та Міноборони РФ. Про це йдеться на порталі War&Sanctions.

Архітектура проєкту

Проєкт "Рассвет" задуманий як комплексна система, що включає низькоорбітальне супутникове угруповання, наземну інфраструктуру управління, шлюзові станції, а також абонентські термінали для стаціонарних і рухомих об’єктів.

Головний виконавець – ТОВ "Бюро 1440", що входить до IT-конгломерату "ІКС Холдинг". Підприємства холдингу постачають ключові компоненти, виробляють сонячні панелі, друковані плати, електронні модулі та абонентське обладнання.

Також українська розвідка встановила, що "Роскосмос" і суміжні підприємства відповідають за створення й адаптацію ракет-носіїв, розгінних блоків та електрореактивних двигунів, а також за підготовку до запуску. Безпосереднім куратором проєкту з боку "Роскосмосу" є керівник корпорації Дмитро Баканов.

Структури Міністерства оборони РФ забезпечують експлуатацію космодрому та інтеграцію системи у військовий зв’язок. Одним із ключових інвесторів розробки та створення системи є банк ВТБ.

Використання у військових цілях

У ГУР наголошують, що "Рассвет" розробляється насамперед як військова система зв’язку. У перспективі російський оборонний комплекс планує використовувати її для забезпечення стратегічного зв’язку й управління військами, управління ударними платформами та застосування безпілотних систем, дооснащення абонентськими терміналами командно-штабних машин, зокрема ОТРК "Іскандер-М".

Заплановане покриття системи охоплює передусім територію України та країн ЄС. Якщо вдасться досягти достатнього рівня покриття, Москва зможе застосовувати систему в межах гібридних актів агресії проти інших держав.

Прогалини в санкційному режимі

Попри очевидне стратегічне й військове призначення проєкту, 23 із 49 виявлених підприємств та установ, включно із самим "Роскосмосом", досі не перебувають під санкціями жодної з країн міжнародної коаліції.

У розвідці наголошують на необхідності негайного посилення міжнародного тиску. У відомстві закликали консолідувати зусилля для блокування постачання технологій, мікроелектроніки, обладнання та програмного забезпечення, внести всі залучені до проєкту структури до міжнародних "чорних списків", запровадити повну заборону на співпрацю з ними для іноземних держав, банків і бізнесу, забезпечивши суворий контроль і відповідальність за порушення.

У ГУР розкрили дані про підп... Джерело: ГУР МО України Розгорнути

Нагадаємо, російська супутникова мережа "Рассвет" стає наступним ключовим технологічним викликом для України та всієї Європи. Росія активно просуває новий етап технологічної гонки.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія продовжує розгортати власну низькоорбітальну супутникову систему зв’язку "Рассвет", яку позиціонує як аналог Starlink. У липні 2026 року РФ запустила другу партію апаратів, після чого їхня загальна кількість на орбіті сягнула близько 40.