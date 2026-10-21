У ГУР розкрили, скільки балістики, крилатих ракет та ударних дронів накопичила Росія

Станом на жовтень Росія накопичила запаси засобів ураження різних типів для зимового терору України. У ворога є у запасі до 700 балістичних ракет.

Кількість крилатих ракет та ударних дронів обчислюється тисячами. Такими даними поділилося Головне управління розвідки Міністерства оборони України у відповіді на запит видання NV.

Скільки ракет та дронів накопичив ворог перед зимою

За оцінками ГУР, станом на жовтень РФ накопичила для ударів по Україні до 700 балістичних та кілька тисяч крилатих ракет різних типів, а також понад 6 тисяч ударних безпілотників.

Зокрема, запаси балістичних ракет комплексу "Іскандер-М" становлять близько 115 одиниць. Щомісяця росіяни виробляють до 65 нових таких ракет. Окрім того, вважають у ГУР, у Росії триває активна розробка модернізованого комплексу із прогнозованою дальністю ураження від 550 до 700 кілометрів, нині вона складає до 500 кілометрів.

Серед основних компонентів масованих ударів РФ по Україні – крилаті ракети Х-101. Щомісяця їх може сходити з конвеєра понад 80 одиниць.

Запаси крилатих ракет морського базування "Калібр" воєнна розвідка України оцінює у понад 450 одиниць. Виробляють у Росії близько 29 таких засобів ураження на місяць – і більшість з них йдуть у стратегічний резерв та на оснащення флотів, бо українська ППО досить ефективно крилаті "Калібри" збиває.

Арсенал адаптованих для ударів по наземних цілях зенітних ракет РМ-48У комплексів С-300ПМ та С-400 становить до 400 одиниць при темпах виробництва близько 40 ракет на місяць.

Модернізованих протикорабельних ракет "Онікс" зі збільшеною дальністю та потужнішою бойовою частиною Росія накопичила вже близько 600 одиниць, Зокрема, 55 з них були виготовлені за перші 7 місяців 2026 року.

Запас гіперзвукових ракет "Циркон" перевищує 120 одиниць. Виробляють їх у Росії повільно: від початку року лише трохи більше 30 штук.

А ось виробництво аеробалістичних ракет комплексу "Кинджал" у РФ взагалі тимчасово призупинили: розрекламована Путіним "ракета, що не має аналогів" у реальних умовах продемонструвала незадовільні показники точності. Тож потужності з її виробництва переорієнтували на виробництво класичної балістики.

Наростив агресор виробничі потужності для випуску далекобійних дронів-камікадзе у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в Татарстані. Цього року державне замовлення на дрони типу "Герань" і дрони-імітатори перевищило 100 тисяч одиниць. З цього у ГУР роблять висновок, що ворог робить "системну ставку на виснаження української системи ППО".

В оперативному резерві російських військ нині є бизько 6,2 тис. "Гераней" різних модифікацій, включно з реактивними. Щомісячне виробництво сягнуло 10 тисяч одиниць. При цьому в РФ зосереджуються саме на випуску реактивних "Герань-4" та "Герань-5", нині їх сходить з конвеєрів до 4 тис. одиниць на місяць.

Також Росія продовжує виготовляти до 2 тисяч дронів "Герань-2" на місяць і сотні дешевих дронів-імітаторів "Гербера" з фанери та пінопласту – для виснаження української системи ППО й виявлення позицій зенітно-ракетних комплексів.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ГУР розкрили дані про виробництво навігаційних систем для російських ракет і БПЛА. Вони містять десятки іноземних компонентів.