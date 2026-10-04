У Харкові "Бандеролі" двічі влучили по адмінбудівлі: загинула людина, шестеро поранених

Російські військові продовжують тероризувати українців. У неділю ввечері, 4 жовтня, у Харкові "Бандероль" влучила по багатоквартирному будинку.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, під час атаки попередньо загинула людина. Також є поранені.

"Попередньо – влучання "Бандеролі" по багатоквартирному будинку в Індустріальному районі. Наслідки уточнюємо. Надходить інформація про двох загиблих та кількох поранених", – йдеться в повідомленні Терехова.

Станом на 23:45, за уточненою інформацією Ситуаційного центру, внаслідок подвійного удару "Бандеролей" по Індустріальному району загинула одна людина, ще шестеро поранені, горять автомобілі та адміністративна будівля, близько десяти багатоквартирних будинків пошкоджено. Триває рятувально-пошукова операція

Своєю чергою, Олег Синєгубов повідомляє про те, що на цю хвилину відомо про одного загиблого та двох постраждалих внаслідок ворожого "прильоту" в Індустріальному районі Харкова. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Очільник Харківської ОВА також додав, що, за уточненою інформацією, на місці атаки спалахнула адмінбудівля та два автомобілі. Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

4 жовтня російське Міноборони заявило про намір посилити удари по Києву та інших регіонах України. У відомстві стверджують, що це буде відповіддю на заяви президента України Володимира Зеленського щодо ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 4 жовтня Росія знову завдала удару по Північному мосту у Києві. Було пошкоджено дорожнє покриття.

Нагадаємо також, що у неділю, 4 жовтня, ворог понад 70 разів бив по Дніпропетровщині. Одна людина загинула, у області є поранені.