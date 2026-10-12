У Хрустальному на Луганщині прогриміли вибухи, сталася пожежа: під ударом було місце розташування російських військ. Відео

У ніч проти 12 жовтня Сили оборони завдали ударів по військових цілях на окупованій Луганщині. Вибухи пролунали у районі населеного пункту Хрустальний: там спалахнула масштабна пожежа.

Уражено розташування російських загарбників. Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.

Що відомо про атаку

Запальну у прямому й переносному сенсі ніч влаштували 12 жовтня українські воїни для російських загарбників на Луганщині.

"Сили оборони завдають масованих ударів у районі окупованого Хрустального на Луганщині. Повідомляють про три осередки займання та масштабну пожежу", – повідомили в Exilenova+ близько 5 години ранку.

Пожежу на місці влучань зафіксували супутники NASA FIRMS.

Пожежу зафіксував сервіс NASA FIRMS

"За повідомленнями місцевих жителів, під ударом опинилося місце розташування російських військових", – додали в Exilenova+.

Результати ураження встановлюються.

Хрустальний, Луганська область. Джерело: DeepState

Як повідомляв OBOZ.UA, Сили оборони України зменшують кількість російських систем для запуску балістики. У вересні – на початку жовтня вдалося уразити вісім пускових установок. Три з них були знищені вщент.