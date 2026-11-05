У Комишувасі деблокували тіла 43 загиблих внаслідок удару РФ: скільки людей може лишатися під завалами

У селищі Комишуваха Запорізької області тривають аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару. Станом на четверту добу операції з-під завалів вдалося деблокувати тіла 43 загиблих, водночас під уламками ще можуть перебувати 33 людини.

Про це повідомила Національна поліція України у своєму Telegram-каналі. Правоохоронці продовжують пошукові заходи та ідентифікацію загиблих, особи яких поки не вдалося встановити.

Скільки людей можуть залишатися під завалами

За даними поліції, станом на зараз із-під завалів дістали тіла 43 загиблих. Водночас під зруйнованими конструкціями ще можуть перебувати 33 людини.

Наслідки атаки на Комишуваху. Джерело: Скриншот

Наслідки атаки на Комишуваху. Джерело: Скриншот

Також триває ідентифікація тіл, які не вдалося впізнати. Аварійно-рятувальні роботи на місці трагедії не припиняються.

Наслідки атаки на Комишуваху. Джерело: Скриншот

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість загиблих зросла до 43 осіб. Водночас одну людину, яку раніше вважали зниклою безвісти, сьогодні вдалося знайти живою.

"Мої співчуття рідним і близьким", – написав президент.

У поліції Запорізької області повідомили, що 56-річна жінка не виходила на зв'язок із рідними після російського авіаудару по Комишувасі 2 листопада. Через це близькі звернулися до правоохоронців із проханням допомогти встановити її місцеперебування.

Сьогодні поліцейські розшукали жінку. Вона не постраждала, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Наслідки російської атаки на Комишуваху

Нагадаємо, 2 листопада російські війська завдали авіаудару по підземній школі в селищі Комишуваха Запорізької області. У момент влучання в будівлі перебували цивільні, які прийшли туди по гуманітарну допомогу.

Наслідки атаки на Комишуваху. Джерело: Скриншот

Унаслідок удару школа була зруйнована, а люди опинилися під уламками будівлі. Згодом російські пропагандисти опублікували відео атаки, демонструючи удар по об'єкту, де перебували мирні жителі.

У мережі оприлюднили відео останніх хвилин перед російським ударом по школі в Комишувасі Запорізької області. На кадрах із нагрудної камери видно, як після попередження про загрозу обстрілу цивільні прямують до укриття, а невдовзі лунає потужний вибух. Запис обривається одразу після нього.

Як писав OBOZ.UA, внаслідок російського авіаудару по підземній школі в селищі Комишуваха Запорізької області загинула 74-річна Любов Краснова. Жінка прийшла до навчального закладу, щоб отримати гуманітарний хліб.