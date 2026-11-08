У Комишувасі ідентифікували 29 жертв російського теракту: ще 45 людей перебувають у списках зниклих безвісти

У неділю, 8 листопада, стало відомо про те, що після терористичної атаки РФ по Комишувасі (Запорізька області) вже ідентифіковано 29 жертв російської атаки. Ще 45 людей перебувають у списках зниклих безвісти.

Станом на цей день з-під завалів дістали тіла 55 загиблих. Пошуково-рятувальні роботи після російського удару 2 листопада тривають вже сьому добу. Про це розповів тимчасовий в. о. голови Запорізької обласної державної адміністрації Михайло Семікін.

У Комишувасі тривають пошуко... Джерело: @zoda_gov_ua Розгорнути

Станом на 8 листопада з-під... Джерело: @zoda_gov_ua Розгорнути

"Станом на зараз з-під завалів дістали тіла 55 загиблих. Особу 29 людей уже встановили. Ще 45 людей перебувають у списках зниклих безвісти. Частина з них, імовірно, серед тих, чиї тіла вже знайшли", – йдеться в повідомленні чиновника.

Він зауважив, що роботи ускладнюють постійні атаки ворожих дронів. Через небезпеку рятувальникам доводиться періодично зупиняти пошуки.

Сьому добу у Комишувасі трив... Джерело: @zoda_gov_ua Розгорнути

Станом на 8 листопада з-під... Джерело: @zoda_gov_ua Розгорнути

Сьому добу у Комишувасі трив... Джерело: @zoda_gov_ua Розгорнути

Роботи ускладнюють постійні... Джерело: @zoda_gov_ua Розгорнути

"Поки не можемо сказати, коли завершиться операція. Найважливіше зараз – знайти кожного, встановити особи загиблих і дати родинам відповіді про долю їхніх близьких. Водночас маємо берегти життя рятувальників, які працюють на місці трагедії.Щиро співчуваю всім, хто втратив рідних, і тим, хто досі чекає звістки про своїх близьких", – резюмував чиновник.

Нагадаємо, що у неділю, 8 листопада, російські війська безпілотником атакували рятувальників ДСНС у Запорізькому районі. Надзвичайники працювали на місці попереднього російського удару, коли окупанти завдали повторної атаки.

Головне управління розвідки України вже ідентифікувало російських військових, причетних до авіаційного удару по школі в Комишувасі Запорізької області. Зокрема, атаку спланував полковник Федір Володимирович Зубаков.

Як писав OBOZ.UA, в мережі оприлюднили відео останніх хвилин перед російським ударом по школі в Комишувасі. На записі з нагрудної камери видно, як після попередження про загрозу обстрілу цивільні поспішають до укриття. Згодом лунає потужний вибух, після якого відео обривається.