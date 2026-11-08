У Комишувасі ідентифікували 29 жертв російського теракту: ще 45 людей перебувають у списках зниклих безвісти
Особу 29 людей уже встановили
У неділю, 8 листопада, стало відомо про те, що після терористичної атаки РФ по Комишувасі (Запорізька області) вже ідентифіковано 29 жертв російської атаки. Ще 45 людей перебувають у списках зниклих безвісти.
Станом на цей день з-під завалів дістали тіла 55 загиблих. Пошуково-рятувальні роботи після російського удару 2 листопада тривають вже сьому добу. Про це розповів тимчасовий в. о. голови Запорізької обласної державної адміністрації Михайло Семікін.
У Комишувасі тривають пошуко...
Джерело: @zoda_gov_ua
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Станом на 8 листопада з-під...
Джерело: @zoda_gov_ua
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"Станом на зараз з-під завалів дістали тіла 55 загиблих. Особу 29 людей уже встановили. Ще 45 людей перебувають у списках зниклих безвісти. Частина з них, імовірно, серед тих, чиї тіла вже знайшли", – йдеться в повідомленні чиновника.
Він зауважив, що роботи ускладнюють постійні атаки ворожих дронів. Через небезпеку рятувальникам доводиться періодично зупиняти пошуки.
Сьому добу у Комишувасі трив...
Джерело: @zoda_gov_ua
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Станом на 8 листопада з-під...
Джерело: @zoda_gov_ua
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Сьому добу у Комишувасі трив...
Джерело: @zoda_gov_ua
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Роботи ускладнюють постійні...
Джерело: @zoda_gov_ua
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"Поки не можемо сказати, коли завершиться операція. Найважливіше зараз – знайти кожного, встановити особи загиблих і дати родинам відповіді про долю їхніх близьких. Водночас маємо берегти життя рятувальників, які працюють на місці трагедії.Щиро співчуваю всім, хто втратив рідних, і тим, хто досі чекає звістки про своїх близьких", – резюмував чиновник.
Нагадаємо, що у неділю, 8 листопада, російські війська безпілотником атакували рятувальників ДСНС у Запорізькому районі. Надзвичайники працювали на місці попереднього російського удару, коли окупанти завдали повторної атаки.
Головне управління розвідки України вже ідентифікувало російських військових, причетних до авіаційного удару по школі в Комишувасі Запорізької області. Зокрема, атаку спланував полковник Федір Володимирович Зубаков.
Як писав OBOZ.UA, в мережі оприлюднили відео останніх хвилин перед російським ударом по школі в Комишувасі. На записі з нагрудної камери видно, як після попередження про загрозу обстрілу цивільні поспішають до укриття. Згодом лунає потужний вибух, після якого відео обривається.
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