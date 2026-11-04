У Комишувасі кількість загиблих через атаку РФ зросла до 40 осіб: ще понад 30 людей можуть залишатися під завалами. Фото і відео

У селищі Комишуваха Запорізької області кількість загиблих унаслідок російського удару по школі сягнула 40 осіб. Ще понад 30 людей можуть залишатися під завалами. Пошуково-рятувальна операція триває вже третю добу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі. За його словами, російські війська скинули на селище дев'ять авіабомб.

Наслідки обстрілу Комишувахи. Джерело: t.me/UA_National_Police

Окупанти скинули на Комишуваху КАБи. Джерело: Національна поліція України

Спочатку під удар потрапили люди, які прийшли по гуманітарну допомогу, а згодом – рятувальники та поліцейські, які прибули на місце.

До пошуково-рятувальної операції залучені всі необхідні служби. Її проводять фактично під постійною загрозою нових російських обстрілів.

Рятувальники працюють на міс... Джерело: ДСНС Запоріжжя Розгорнути

Рятувальники працюють на міс... Джерело: ДСНС Запоріжжя Розгорнути

Наслідки російського удару по Комишувасі. Джерело: ДСНС Запоріжжя

Руйнування внаслідок російсь... Джерело: ДСНС Запоріжжя Розгорнути

У ДСНС України повідомили, що разом із рятувальниками місце удару обстежують фахівці Державного гірничорятувального загону та кінологічні розрахунки зі службовими собаками. Вони розбирають зруйновані конструкції, розчищають завали й забезпечують доступ до місць пошуку.

Рятувальники та кінологи шук... Джерело: ДСНС Запоріжжя Розгорнути

Робота рятувальників на місц... Джерело: ДСНС Запоріжжя Розгорнути

За допомогою службових собак уже вдалося виявити понад 30 фрагментів тіл загиблих. Пошукові роботи ускладнюють пил, дим, значні руйнування та загроза повторних обстрілів. Кожну ділянку ретельно обстежують, щоб знайти загиблих і повернути їхні тіла родинам.

Рятувальники продовжують пош... Джерело: ДСНС Запоріжжя Розгорнути

Розбір завалів після російсь... Джерело: ДСНС Запоріжжя Розгорнути

Працівники ДСНС розчищають р... Джерело: ДСНС Запоріжжя Розгорнути

Зеленський також зауважив, що реакція міжнародної спільноти на російський злочин була недостатньою. Він наголосив на необхідності рішучої відповіді на цей та інші воєнні злочини Росії проти України.

"Зло завжди йде далі, якщо лишається без відповіді", – зазначив президент.

Рятувальники працюють на міс... Джерело: ДСНС Запоріжжя Розгорнути

Пошуково-рятувальна операція... Джерело: ДСНС Запоріжжя Розгорнути

Він закликав партнерів посилити підтримку України засобами протиповітряної оборони, адже вона потрібна вже зараз. Глава держави також подякував країнам, які вже працюють над цим.

Загинули двоє рятувальників

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що внаслідок російської атаки на Комишуваху загинули двоє співробітників ДСНС – 44-річні Денис Коноваленко та Олексій Сущевський. Про це розповів голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник.

За його словами, російські війська повторно вдарили по місцю попереднього влучання, коли туди прибули рятувальники та поліцейські. Через загрозу нового обстрілу вони перейшли в укриття. Ще двоє співробітників ДСНС зазнали поранень і потрапили до лікарні.

Денис Коноваленко присвятив службі цивільного захисту майже 12 років, а Олексій Сущевський працював у пожежно-рятувальних підрозділах Запоріжжя з 2013 року. У загиблих залишилися дружини та четверо дітей.

Як писав OBOZ.UA, в мережі оприлюднили відео останніх хвилин перед російським ударом по школі в Комишувасі. На записі з нагрудної камери видно, як після попередження про загрозу обстрілу цивільні поспішають до укриття. Згодом лунає потужний вибух, після якого відео обривається.

Що відомо про обставини атаки

Нагадаємо, вранці 2 листопада біля школи в Комишувасі зібралося близько сотні людей, які прийшли по гуманітарну допомогу. У закладі її щотижня видавали місцевим жителям, які залишилися в селищі.

Після російського авіаудару люди опинилися під завалами. До пошуків залучили кінологів і спеціальну техніку. 3 листопада біля зруйнованої підземної школи місцеві жителі чекали на звістки про своїх рідних, які могли перебувати під руїнами.