У Кременчуці російський дрон влучив в будівлю університету: сталась пожежа, є постраждалі. Фото

Уночі 21 жовтня російські війська атакували Кременчук Полтавської області. Один з ворожих ударних дронів поцілив по будівлі Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського.

Постраждали люди. Про наслідки російського терору розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Що відомо про ворожу атаку та її наслідки

Про те, що під ударом ворога опинилося місто Кременчук, Дяківнич повідомляв ще наприкінці минулої доби.

"У Кременчуці зафіксовано влучання ворожого БпЛА у будівлю навчального закладу. Виникла пожежа. Усі служби працюють на місці. Попередньо, одна людина отримала травми. Інформація уточнюється", – писав він о 23:31 напередодні.

Більше деталей щодо наслідків ворожого удару з'явилося вже вранці.

Під ударом опинився Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського. Росіяни вдарили по одному з навчальних корпусів закладу. Там на п'ятому поверсі спалахнула пожежа, яку до ранку рятувальникам вдалося ліквідувати.

Станом на 7 годину ранку було відомо про трьох постраждалих.

"Одна людина – у стані середньої тяжкості. Також постраждала 16-річна дитина. У неї діагностували струс головного мозку та контузію. Дитину госпіталізували до лікарні", – розповів Дяківнич.

За даними ДСНС, також ворог бив по Полтаві. В облцентрі внаслідок атаки виникли пожежі в адміністративній будівлі та складському приміщенні.

Наслідки російської атаки на Полтавщині

Наслідки російської атаки на Полтавщині

Наслідки російської атаки на Полтавщині

Наслідки російської атаки на Полтавщині

Наслідки російської атаки на Полтавщині

Наслідки російської атаки на Полтавщині

Наслідки російської атаки на Полтавщині

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