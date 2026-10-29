У Кременчуці ворожий дрон влучив у багатоповерхівку: є загиблі, зросла кількість поранених. Фото

29 жовтня російська окупаційна армія атакувала Кременчук Полтавської області. Ворожий БпЛА влучив у багатоквартирний житловий будинок.

Внаслідок атаки поранено 11 людей. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Що відомо

Росія атакувала Кременчук БПЛА вдень 29 жовтня. Ворожий дрон поцілив у багатоповерховий житловий будинок, на місці прильоту спалахнула пожежа, здіймається дим. Постраждали також припарковані поряд автомобілі.

"Попередньо внаслідок атаки є поранені. Інформація уточнюється", – написав начальник Полтавської ОВА.

Він додав, що на місце атаки прямують усі екстрені служби.

Згодом кількість постраждалих через удар РФ по багатоповерхівці зросла до девʼяти. Серед травмованих – двоє дітей.

Усім постраждалим медики надають допомогу.

Згодом начальник Полтавської ОВА повідомив про те, що кількість поранених зросла до 11. з них троє дітей.

"Вже одинадцять поранених. Серед них троє дітей", – йдеться в повідомленні.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що удень 29 жовтня російська терористична армія завдала ударів по Чернігову. Унаслідок атаки на місто загинули дві дитини. Ціллю ворога стали об’єкти цивільної інфраструктури.