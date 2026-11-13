У Ленінградській області атаковано позиції радіолокаційної розвідки: уражено три цілі

У Ленінградській області РФ Сили оборони уразили позиції радіолокаційної розвідки ворожої армії. Уражено РЛС "Небо-СВУ", радіолокаційний комплекс "Сопка-2" та пересувна вишка 40В6.

Ураження було здійснено 11 листопада. Про це повідомляє Telegram-канал "Досье Шпиона".

Що відомо про наслідки удару по ворогу

За даними "Досьє Шпигуна", 11 листопада Сили оборони завдали ударів по позиціях радіолокаційної розвідки.

"11.11.2026 було здійснено атаку по позиціях частини РЛР, розташованої в Ленінградській області", – зазначено в повідомленні.

Ворог унаслідок атаки зазнав втрат.

За даними "Досьє Шпигуна", уражено:

РЛС "Небо-СВУ";

універсальна пересувна вежа 40В6;

трасовий радіолокаційний комплекс "Сопка-2".

Уражено позиції РЛС у Ленінградській області

Уражено позиції РЛС у Ленінградській області

Уражено позиції РЛС у Ленінградській області

Уражено позиції РЛС у Ленінградській області

1Л119 "Небо-СВУ" – це російська мобільна двокоординатна радіолокаційна станція (РЛС) метрового діапазону хвиль дежурного режиму, розроблена для протиповітряної оборони. Її призначення полягає у здійсненні контролю повітряного простору, виявленні, визначенні координат і супроводженні повітряних цілей (літаків тактичної та стратегічної авіації, крилатих ракет, а також малопомітних цілей за технологією "стелс"), видачі цілевказання та пеленгації постановників перешкод.

Одночасно може супроводжувати до 100 цілей.

Універсальна пересувна вишка 40В6 – це спеціальна мобільна інженерна споруда, розроблена в СРСР наприкінці 1970-х – на початку 1980-х років. Входить до складу зенітних ракетних систем сімейства С-300П (С-300ПС, С-300ПТ та ін.) і С-400. Основне призначення – підняття антенних постів радіолокаційних станцій (РЛС виявлення, підсвічування та наведення) на значну висоту. Це дає змогу суттєво збільшити дальність виявлення та супроводу маловисотних цілей (крилатих ракет, літаків, безпілотників, що летять на гранично малих висотах), а також долати радіолокаційний горизонт і уникати екранувального впливу рельєфу місцевості.

12А6 "Сопка-2" – трасовий радіолокаційний комплекс (ТРЛК), призначений для використання як джерело радіолокаційної інформації для систем УПР і контролю повітряного простору.

ТРЛК "Сопка-2" забезпечує, зокрема, виявлення повітряних суден, вимірювання дальності, азимута та висоти цілей.

Як повідомляв OBOZ.UA, 11 листопада у російському порту Усть-Луга спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів.

Заграву від неї було видно навіть з Естонії.