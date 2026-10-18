У Ленінградській області після потужної атаки дронів горить військова частина. Відео

Вночі та вранці 18 жовтня Сили оборони здійснили масовану атаку на Ленінградську область РФ. Окрім численних цілей, уражених у Санкт-Петербурзі, удари припадали й на інші куточки регіону.

Зокрема, на тлі атаки спалахнула пожежа на території радіолокаційної роти ЗС РФ, а супутники також зафіксували загоряння на комплексі, що виробляє та відвантажує скраплений газ. Про це повідомили Telegram-канали Exilenova+ та Exile+.

У Росії горять військова частина та комплекс з виробництва скрапленого газу

За даними Exilenova+, вранці в неділю, 18 жовтня, у Ленінградській області загорілася військова частина.

"Повідомляється про пожежу в районі військової частини 17646-Ф поблизу села Капорське в Ленінградській області.В/ч 17646-Ф –радіолокаційна рота (РЛР "Капорське"), що входить до складу 333-го радіотехнічного полку (в/ч 17646) Повітряно-космічних сил РФ. Місце зйомки: 59.72720332879472, 29.95373058478675", – зазначили в каналі.

У Ленінградській області гор... Розгорнути

Водночас, схоже, що пожежа спалахнула ще на одному важливому для агресора об'єкті в регіоні. Принаймні, там теплові "аномалії" фіксували супутники NASA FIRMS.

"Чи пов’язана пожежа з атакою на регіон – невідомо", – уточнили в Exile+.

Пожежа фіксується на територ... Розгорнути

"Газпром СПГ Портова" – це російський завод з виробництва скрапленого природного газу та морський СПГ-термінал.

Розташований у Виборзькому районі Ленінградської області, у безпосередній близькості від початкової точки експортного газопроводу "Північний потік". Морський вантажний термінал заводу формально належить до порту Висоцьк, хоча знаходиться за 20 км від нього.

Джерелом газу є газопровід Грязовець – Виборг.

Проектна продуктивність комплексу – 1,5 млн тонн на рік.

Як повідомляв OBOZ.UA, цієї ночі Санкт-Петербург атакували дрони, у місцях прильоту спалахнули пожежі. Повідомлялося про ураження цілого "букета" важливих цілей, серед яких нафтоналивний термінал у порту, склад "Озон", нафтобаза "Ручьи", дата-центр VK...