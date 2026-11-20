У Львові внаслідок російського удару загинули двоє людей, в області атаковано обʼєкт енергетики. Відео

У ніч на 20 листопада, під час масованої повітряної атаки РФ по Україні, було завдано ударів по Львову. Ціллю окупантів стали об'єкт енергетики та залізнична станція.

Відомо про двох загиблих, та дев'ять постраждалих. Про це повідомили очільник Львівської ОВА Максим Козицький та міський голова Андрій Садовий.

Що відомо про атаку РФ

Станом на 07:58 мер міста поінформував про наслідки російської атаки. За його словами:

– на вулиці Лазаренка впали уламки "Шахеда", пошкодивши два автомобілі та вибивши вікна в гуртожитку;

– на вулиці Пулюя на тротуарі виявили частину ракети;

– в селі Лисиничі зазнав пошкоджень приватний будинок. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих і пожеж.

Станом на 08:06 стало відомо про російський удар по об’єкту енергетичної інфраструктури на Львівщині. Через наслідки атаки НЕК "Укренерго" запровадила в області аварійні відключення електроенергії.

"Найближчим часом мають запровадити погодинні відключення. Повітряна тривога триває. Працює ППО. Небезпека нових ударів залишається високою", – написав Козицький.

Вже о 08:52 очільник Львівської ОВА повідомив про двох жертв російського терору.

"За попередньою інформацією, внаслідок атак ворога у Львові загинули дві людини. Співчуття рідним", – йдеться у повідомленні.

О 08:57 з'явилася інформація про постраждалих та атаку на залізничну станцію "Скнилів".

"Двоє людей загинули під час атаки ворога по залізничній станції "Скнилів". Ще щонайменше четверо постраждали", – зазначив Козицький.

Зі свого боку Андрій Садовий уточнив, що удар прийшовся у квитковий термінал станції. На місці перебувають екстрені служби.

Атака на залізничну станцію "Скнилів". Джерело: t.me/andriysadovyi

Станом на 09:33 кількість постраждалих зросла до семи людей.

"Кількість людей, які постраждали внаслідок атаки ворога по квиткових касах на залізничній станції у Львові, зросла до семи", – написав Козицький.

Наслідки ворожої атаки на Львів

Наслідки ворожої атаки на Львів

Наслідки ворожої атаки на Львів

О 09:44 стало відомо про дев'ятеро постраждалих, вони отримують усю необхідну допомогу.

У ДСНС додали, що у Львові спалахнули пожежі в гуртожитку та складській будівлі. Також пошкоджено автомобіль. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще на одній локації міста є постраждалі.

У Львівському районі загорілися житловий будинок і гаражі. Вогонь пошкодив також сусідній будинок. Крім того, під удар потрапив об’єкт енергетичної інфраструктури.

Наслідки ворожої атаки на Львів

Наслідки ворожої атаки на Львів

Нагадаємо, у ніч проти 20 листопада Росія влаштувала масовану комбіновану атаку на Україну на Україну. Держава-агресорка підняла у повітря стратегічну авіацію і запустила ракети різних типів, також на українські міста летіли ударні дрони.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч на 20 листопада росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Пріоритетними цілями для ворога стали столичні мости через Дніпро, а також критична інфраструктура, є загиблі й постраждалі.