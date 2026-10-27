У Міноборони розкрили, скільки окупантів "вполювали" дрони з початку війни

Підрозділи Сил оборони України з початку 2026 року знищили або поранили 302 тисячі російських військовослужбовців за допомогою безпілотників. Кожне ураження зафіксували на відео в бойовій системі DELTA та верифікували в кластері оборонних інновацій Brave1.

Найбільшу кількість уражень зафіксували в березні – майже 34 тисячі російських військових. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Скільки російських військових уразили дрони у 2026 році

За неповні десять місяців 2026 року динаміка уражень особового складу російської армії за допомогою БпЛА була такою:

січень – 29 572;

лютий – 26 204;

березень – 33 989;

квітень – 33 961;

травень – 30 548;

червень – 27 072;

липень – 30 272;

серпень – 29 554;

вересень – 32 739;

1–25 жовтня – 27 829.

Таким чином, найбільше російських військовослужбовців за допомогою дронів уразили в березні – 33 989 осіб. Майже такий самий показник зафіксували у квітні – 33 961.

Як ураження дронами впливають на ситуацію на фронті

У Міноборони зазначають, що ураження російських військових безпілотниками дає змогу виснажувати людський ресурс противника, знижувати боєздатність його підрозділів і стримувати темпи наступу.

Крім того, знищення живої сили противника за допомогою БпЛА допомагає зберігати життя українських військових, ускладнюючи російським окупантам наближення до українських позицій.

Міноборони збільшило закупівлі безпілотників

Міністерство оборони системно працює над забезпеченням підрозділів Сил оборони дронами. У 2026 році Агенція оборонних закупівель у системі Міноборони законтрактувала на 300% більше безпілотників, ніж за минулий рік.

Йдеться про безпілотні системи різних типів і призначення.

За ураження окупантів військові отримують бали на Brave1 Market

За верифіковані ураження російських військових українські захисники отримують бали. Їх можна обміняти на дрони, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та наземні роботизовані комплекси (НРК) на військовому маркетплейсі Brave1 Market.

Скільки окупантів знешкоджен... Джерело: mod.gov.ua Розгорнути

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