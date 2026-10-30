У Міноборони розкрили, скільки російських катерів і човнів уразили за допомогою БПЛА з початку року

Українські військові продовжують завдавати окупантам втрат у живій силі й техніці. З початку нинішнього року Сили оборони України уразили або знищили за допомогою безпілотних літальних апаратів 1 039 ворожих катерів і човнів.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Також в оборонному відомстві навели статистику втрат окупантами катерів і човнів за кожен місяць.

Що відомо

"Підрозділи Сил оборони України з початку 2026 року знищили або вивели з ладу 1 039 катерів та човнів армії рф за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА)", – йдеться в матеріалі.

У Міністерстві оборони зауважили, що усі ураження Силами оборони ворожих катерів і човнів зафіксовані на відео в бойовій системі DELTA та верифіковані кластером оборонних інновацій Brave1.

У відомстві також навели статистику уражень ворожих плавзасобів за кожен місяць. Так, за неповні 10 місяців цього року динаміка уражень ворожих катерів і човнів така:

січень – 51;

лютий – 35;

березень – 155;

квітень – 92;

травень – 76;

червень – 103;

липень – 236;

серпень – 118;

вересень – 106;

1 – 25 жовтня – 67.

Як бачимо, наразі найбільших втрат у катерах і човнах Росія зазнала у липні – понад 230.

У Міноборони наголосили, що ураження цих плавзасобів послаблює можливості ворога контролювати акваторії, перекидати особовий склад і техніку, забезпечувати свої підрозділи.

Нагадаємо, як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, за добу 29 жовтня українські воїни відмінусували ще 1590 російських загарбників. Загальні втрати армії РФ в особовому складі за час повномасштабного вторгнення зросли до 1 586 500 осіб. Знищено також сотні одиниць озброєнь та техніки армії РФ.

Так, за добу 28 жовтня знищено 1 танк, 3 бойові броньовані машини, 21 артилерійську систему, 1 РСЗВ і 1 засіб ППО. Росія втратила й 2 військові літаки, а також 3 наземні робототехнічні комплекси і 1 589 БпЛА оперативно-тактичного рівня. Знищено 264 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що 29 жовтня та в ніч на 30 жовтня Сили оборони уразили пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" у Курській області. Також під прицілом опинилися, зокрема, склади боєприпасів та склад матеріально-технічних засобів.