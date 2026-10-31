У Міноборони розкрили, скільки українців постраждали від мін з початку повномасштабної війни

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні зафіксували тисячі випадків підривів на мінах та інших вибухонебезпечних предметах. Внаслідок таких інцидентів загинули сотні людей, ще більше отримали травми різного ступеня тяжкості.

Серед постраждалих є діти, пенсіонери, фермери, водії та працівники критичної інфраструктури. У Міністерстві оборони розповіли про масштаби проблеми та механізми допомоги тим, хто постраждав від вибухонебезпечних предметів.

Скільки українців постраждали від мін із початку війни

Від початку повномасштабної війни Росії проти України верифіковано 1256 нещасних випадків, пов'язаних із мінами та іншими вибухонебезпечними предметами. Загалом унаслідок таких інцидентів постраждали 1757 людей.

За наведеними даними, 510 українців загинули, ще 1247 дістали травми різного ступеня тяжкості.

Скільки дітей постраждали від мін в Україні

Окрему увагу приділили допомозі дітям, які постраждали від мін та інших вибухонебезпечних предметів.

Від початку повномасштабної війни загинули 26 дітей: 25 хлопчиків та одна дівчинка. Ще 145 дітей отримали поранення. Серед них – 125 хлопців і 20 дівчат.

Загалом серед постраждалих є представники різних професій і соціальних груп. Зокрема, це пенсіонери, безробітні, фермери, водії, школярі, працівники критичної інфраструктури та фахівці з розмінування.

Яку допомогу мають отримувати постраждалі від вибухонебезпечних предметів

Під час воркшопу обговорили практичне застосування міжнародного стандарту IMAS 13.10. Він визначає підходи до забезпечення постраждалим безперешкодного доступу до необхідних послуг.

Йдеться про психологічну та психосоціальну підтримку, медичну допомогу, реабілітацію, фінансову й освітню підтримку. Також стандарт передбачає сприяння інтеграції або адаптивній реінтеграції постраждалих у соціально-економічне життя.

Представник Міністерства оборони України презентував практичну модель збору та аналізу інформації про людей, які постраждали від вибухонебезпечних предметів.

Як працює механізм перенаправлення постраждалих до організацій

Основою цієї моделі є інтерактивна карта інцидентів із мінами та вибухонебезпечними залишками війни. Її адмініструє та наповнює секретаріат Національного органу з питань протимінної діяльності.

Окремо під час заходу продемонстрували механізм перенаправлення постраждалих до організацій, які можуть надати їм необхідну допомогу.

Зокрема, за письмовою згодою людини її дані з бази Національного органу щодо мінних інцидентів можуть передати верифікованій організації відповідного профілю. Це дає змогу скерувати постраждалого до установи, яка може надати потрібні послуги.

Скільки постраждалих уже отримали допомогу

Механізм перенаправлення вже має практичні результати. Із 2023 року завдяки йому допомогу отримали 185 людей, які постраждали від мін та інших вибухонебезпечних предметів.

За підтримки профільних гуманітарних організацій їм надали послуги з лікування, реабілітації та перевезення. Також постраждалі отримали можливість дистанційного навчання та допомогу з працевлаштуванням.

Загальна орієнтовна вартість наданої допомоги становить майже 3,4 млн гривень.

Хто збирає дані про мінні інциденти та на яку допомогу можна розраховувати

Системний збір інформації про підриви на мінах проводить Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.

На основі цих даних міжнародні організації можуть надавати підтримку постраждалим, які звертаються до них із відповідною заявою.

Зокрема, така допомога може охоплювати:

покриття витрат на лікування та реабілітацію;

забезпечення засобами для дистанційного навчання;

забезпечення засобами для дистанційної роботи людей із мінно-вибуховими травмами.

Отже, допомога постраждалим передбачає не лише медичне відновлення, а й підтримку в навчанні, працевлаштуванні та поверненні до соціально-економічного життя.

Раніше Міністерство оборони України повідомляло, що Україна фіксуватиме витрати на розмінування у міжнародному Реєстрі збитків. Це має сформувати документальну базу для подальшої вимоги компенсації від агресора.