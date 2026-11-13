У Міноборони розповіли про ситуацію з обмеженням Starshield в Україні: що відомо

Станом на 13 листопада фіксуються обмеження роботи терміналів Starshield у 161 км/год над тимчасово окупованою територією України. Водночас обмеження на території, підконтрольній Україні, не зафіксовані.

Міністерство оборони комунікує з представниками SpaceX для виправлення ситуації. Також звертається до Міністерства війни США за додатковими розʼясненнями. Про це OBOZ.UA зазначили джерела в Міністерстві оборони України.

Обмеження швидкості Starshield

Фахівці Міністерства оборони та Збройних сил України станом на п'ятницю, 13 листопада, фіксують обмеження швидкості роботи Starshield у 161 км/год над всією тимчасово окупованою росіянами територією України. При цьому обмеження на території, підконтрольній Україні, не зафіксовані.

Міністерство оборони проводить комунікації з представниками SpaceX для отримання пояснень та виправлення ситуації. Також звертається до Міністерства війни США за додатковими розʼясненнями.

Що передувало

12 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові зафіксували систематичне обмеження швидкості Starshield – супутникового сервісу, який фінансує Пентагон і який призначений для військового використання. Йдеться про встановлення ліміту на рівні 161 км/год (100 миль/год) над територією України вздовж фронту та на окупованих Росією землях.

"Це не випадкові помилки, а систематичні обмеження швидкості", – наголосив президент.

За його словами, насамперед це суттєво ускладнює перехоплення російських реактивних дронів. Зеленський також заявив, що такі обмеження допомагають Росії вбивати більше українців і завдавати точніших ударів по Україні.

Українська сторона звернулася до Вашингтона, щоб з’ясувати обставини того, що відбувається. Водночас один із високопосадовців України розповів FT, що американська сторона не надала повного пояснення причин обмежень.

У Financial Times заявили, що в Києві підозрюють навмисний характер обмежень.

105 американських політиків із двопартійної групи підтримки України в Конгресі США виступили із закликом надати пояснення нових обмежень інтернету Starshield для Сил оборони. Адміністрація Дональда Трампа та компанія Ілона Маска SpaceX мають надати повні звіти про ситуацію.

Політики висловили своє занепокоєння й нагадали, що боротьба українців з агресором відповідає інтересам Сполучених Штатів.

У жовтні вже фіксувалось сповільнення роботи Starshield

Українські захисники в середині жовтня цього року вже стикалися з обмеженнями інтернет-швидкості. Це мало негативний вплив на роботу дронів-перехоплювачів, ударних БпЛА й низки інших технологій. Маск та адміністрація Трампа перекладали відповідальність одне на одного й так і не знайшли винного. Орієнтовно за 10 діб повноцінна робота Starshield почала поступово відновлюватися.

12 листопада стало відомо про нові проблеми з доступом до супутникової системи.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що європейські союзники США та Канада почали шукати альтернативу Starlink після обмежень на використання супутникового зв'язку в Україні. Партнерів непокоїть залежність від системи SpaceX, адже доступ до неї можуть обмежити без попередніх консультацій.