Шосте порушення повітряного простору від початку доби: у Молдові заявили про ще один дрон

Перший виклик до поліції над...

Вранці 3 жовтня у кількох районах Молдови виявили уламки безпілотників після повідомлень місцевих жителів про вибухи. Внаслідок інцидентів ніхто не загинув і не постраждав.

Про це повідомила поліція Республіки Молдова, правоохоронці встановлюють усі обставини інцидентів. За інформацією Служби повітряних операцій Національної армії це шосте порушення повітряного простору від початку доби.

Що відомо

Як зазначається, уламки безпілотників зафіксували одразу в чотирьох районах Молдови – Кеушанському, Штефан-Водському, Хинчештському та Новоаненському. Раніше місцеві жителі повідомляли про вибухи, які пролунали за межами населених пунктів.

Перший виклик до поліції над... Джерело: Facebook/Poliția Republicii Moldova Розгорнути

Перший виклик до поліції надійшов близько 07:50. У Кеушанах очевидці повідомили про вибух за містом і густий дим, після чого правоохоронці знайшли на місці фрагменти безпілотника. Згодом рештки дронів виявили поблизу Дубрівки та Хинчешт, а також на ділянці між селами Делакеу і Пугачени Новоаненського району.

Причини та всі обставини под... Джерело: Facebook/Poliția Republicii Moldova Розгорнути

Окремий випадок зафіксували поблизу села Крокмаз у Штефан-Водському районі. Безпілотник впав на виноградники поруч із сільськогосподарським об’єктом. Унаслідок вибуху в будівлі пошкодило вікна, а на прилеглій території загорілася суха трава.

Перший виклик до поліції над... Джерело: Facebook/Poliția Republicii Moldova Розгорнути

Причини та всі обставини под... Джерело: Facebook/Poliția Republicii Moldova Розгорнути

Правоохоронці продовжують працювати на місцях падіння уламків і фіксувати наслідки інцидентів. Причини та всі обставини подій наразі встановлюють.

Згодом у поліції уточнили, що:

у Кеушанському районі перший вибух пролунав о 07:50 за межами Кеушан, а вже о 08:15 безпілотник локалізували. Ще один вибух зафіксували о 08:24 поблизу села Константинівка, його локалізували о 09:15;

у Штефан-Водському районі о 07:53 вибух стався неподалік села Крокмаз, а о 08:20 ситуацію локалізували;

у Новоаненському районі о 08:00 вибух пролунав за межами села Пугачень, після чого о 08:30 місце падіння локалізували;

у Хинчештському районі о 08:03 повідомили про вибух поблизу села Дубівка. О 08:40 інцидент було локалізовано.

Пізніше Служба повітряних операцій Національної армії повідомила, що під час аналізу даних про польоти в повітряному просторі країни зафіксували ще один несанкціонований політ.

Об'єкт увійшов у повітряний простір країни о 08:04 з боку населеного пункту Удобне Одеської області України та попрямував у напрямку Паланки. Уже о 08:05 об’єкт залишив повітряний простір у напрямку Біляївки.

"Загалом сьогодні, 3 жовтня, системи спостереження Національної армії зафіксували шість несанкціонованих польотів. Служба повітряних операцій продовжує моніторинг повітряного простору Республіки Молдова у координації з компетентними органами та партнерами", – йдеться у пості.

Нагадаємо, 30 вересня в Молдові також зафіксували падіння безпілотника, який вибухнув у сільській місцевості. Правоохоронці оточили район події та залучили спеціалізовані підрозділи для огляду уламків і встановлення обставин інциденту.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російський дрон, виявлений 24 вересня в полі поблизу села Черніца Флорештського району Молдови, був обладнаний бортовою камерою. Вибухотехнічні експерти попередньо встановили, що це була "Гербера" (російський варіант назви Shahed).