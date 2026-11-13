У Москві підірвали в авто колишнього прессекретаря Азарова: в якому він стані. Фото, відео і всі подробиці

У Москві вдень 13 листопада прямо на дорозі вибухнув автомобіль. Вибух пролунав після того, як автівка проїхала близько 200 м: вибуховою хвилею винесло водійські дверцята, водія поранено.

Про подію повідомили російські пропагандисти. Згодом вони заявили, що власником підірваної автівки є колишній речник українського прем'єра-втікача Миколи Азарова – Сергій Заворотний.

Що відомо про вибух у Москві

Зранку у п'ятницю російські провладні медіа почали повідомляти про "хлопок" у Москві. Під час руху вулицею Кіровоградська у районі Чертанове вибухнув автомобіль Toyota Fortuner.

Вибух був такої сили, що водія викинуло з автівки.

Вибуховою хвилею водія викинуло з авто

Спершу пропагандисти запевняли, що найімовірніше причиною вибуху стала газова установка. Однак після того, як у мережі з'явилися фото понівеченого авто з дуже сильно пошкодженими водійськими дверцятами – про "вибух газу" вони забули.

Пошкоджений автомобіль

Натомість назвали ім'я власника автівки.

"Автомобіль, підірваний у Москві, належить прессекретарю колишнього прем’єра України Миколи Азарова... Чорний Toyota Fortuner проїхав близько 200 метрів вулицею Кіровоградською після того, як виїхав із двору. Позашляховик зареєстрований на кандидата історичних наук, прессекретаря експрем’єра України Миколи Азарова, журналіста Сергія Заворотного. Зараз його везуть до лікарні", – написав один із російських каналів, пов’язаних із правоохоронними органами.

Сергій Заворотний

Унаслідок вибуху Заворотний отримав осколкові поранення грудей та спини, також у нього серйозно пошкоджені ноги.

"За попередніми даними, під водійське сидіння було закладено саморобний вибуховий пристрій, який спрацював через кілька хвилин після того, як машина виїхала з подвір’я на вулиці Кіровоградській. 72-річний Сергій Заворотний вижив, його терміново везуть до лікарні", – писав один із російських каналів-мільйонників.

Згодом там додали, що Заворотний перебуває у важкому стані.

Водій перебуває у важкому стані

"Потужність закладеного під днище підірваного джипа СВУ могла становити близько 300 грамів... Найбільше постраждала саме водійська сторона. Пристрій могли привести в дію дистанційно... Порушено кримінальну справу", – пишуть пропагандисти.

В Exilenova+ тим часом нагадали: Заворотний "роками просував антиукраїнську пропаганду, називав Євромайдан державним переворотом, звинувачував Захід у зовнішньому управлінні Україною та очолював проросійський інформаційний ресурс "Антифашист".

Він є співавтором книги "Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину".

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"Ще у 2020 році Сергій Заворотний засвітився у звіті Комітету з розвідки Сенату США, де його назвали офіцером Служби зовнішньої розвідки РФ, залученим до проведення російських операцій впливу. Американська розвідка також пов’язувала Заворотного з військовою частиною №33949, яка має стосунок до СЗР РФ. Крім того, Заворотний був частим гостем прокремлівських медіа, де систематично просував вигідні російській владі наративи та відстоював інтереси Кремля", – зазначили в Exilenova+.

Американська розвідка назива... Джерело: t.me/exilenova_plus Розгорнути

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