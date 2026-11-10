У Новгородській області атаковано авіаційний завод, який обслуговує військово-транспортні літаки. Відео

У ніч на 10 листопада на території країни-агресорки Росії було неспокійно. Серія вибухів пролунала у місті Стара Русса Новгородської області.

Під атаку ймовірно потрапив 123-й авіаційний ремонтний завод, який обслуговує, зокрема, і військові літаки. Про це повідомили Telegram-канали Exilenova+ та Supernova+.

Деталі атаки

"У Новгородській області пролунала серія вибухів. Ймовірно Сили Оборони атакували 123-й авіаційний ремонтний завод", – йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки у Новгородській області. Джерело: t.me/supernova_plus

Наслідки атаки у Новгородській області. Джерело: t.me/supernova_plus

У коментарях місцевих пабліків росіяни активно коментували нічну "движуху" та "салют" у місті Стара Русса. Також вони повідомляли про перебої з електропостачанням і рух пожежних машин у напрямку авіаремонтного заводу.

Одна з місцевих жительок поскаржилася, що під час атаки було чути численні вибухи, а вдалині виднівся вогонь. За її словами, щонайменше два безпілотники нібито вдалося збити.

Повідомлення. Джерело: Скриншот

Повідомлення. Джерело: Скриншот

За інформацією російських моніторингових каналів, небезпеку атаки безпілотників у Новгородській області оголосили майже одразу після опівночі.

Інформація про наслідки атаки наразі потребує додаткового підтвердження.

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Що відомо про об'єкт

123-й авіаремонтний завод у Старій Руссі займається ремонтом і технічним обслуговуванням російської військово-транспортної авіації. Зокрема, підприємство працює з літаками Іл-76, Іл-78 і Л-410, а також ремонтує авіаційні двигуни.

Крім того, завод проводить відновлення та модернізацію авіаційних систем і є одним із найбільших виконавців державного оборонного замовлення в Новгородській області.

Карта. Джерело: google.com

Підприємство вже зазнавало атаки 17 березня. Тоді, за наявною інформацією, було уражено ангар, призначений для обслуговування літаків Іл-76 і Л-410, а також літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 9 листопада Сили оборони атакували Ленінградську область РФ. У регіоні лунали вибухи, під ударом опинився, зокрема, нафтопереробний завод у Кіришах. На території підприємства зафіксовано кілька осередків горіння.