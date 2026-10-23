У Нижньогородській області атаковано центр обробки даних податкової служби: з'явились подробиці. Відео

У ніч на 23 жовтня атакували центр обробки даних Федеральної податкової служби РФ у місті Городець Нижньогородської області. Це один із двох ключових дата-центрів російської податкової служби, які працюють у георозподіленому режимі.

Про атаку повідомив Telegram-канал Exilenova+. Там також опублікували відео події.

У Exilenova+ підтвердили виб... Джерело: Telegram-канал Exilenova+ Розгорнути

За даними каналу, на об'єкті зберігають та обробляють інформацію державних реєстрів РФ, зокрема податкові бази даних. Його ураження потенційно може позначитися на роботі державних інформаційних систем Росії.

Водночас масштаби пошкоджень і наслідки атаки наразі потребують підтвердження.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в ніч проти 18 жовтня українські сили завдали ударів по низці об'єктів у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області РФ. Серед них – дата-центр російської соцмережі "Вконтакте", нафтовий термінал, склад маркетплейсу Ozon та електропідстанція. За словами місцевого губернатора, через ураження останньої близько 20 тисяч людей залишилися без світла.

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що ці атаки виявили вразливості російської протиповітряної оборони та проблеми з командуванням і управлінням. За оцінкою аналітиків, удари по цифровій інфраструктурі й дата-центрах спричиняли масштабні перебої в роботі сервісів та електропостачанні.