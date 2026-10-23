У Пермському краї атаковано хімпідприємство: піднявся дим. Фото

23 жовтня близько 6 ранку за місцевим часом у Пермському краї Росії пролунали вибухи. Дрони атакували великий хімічний комплекс "Азот", який виробляє аміак, азотну кислоту, аміачну та калієву селітру, карбамід, нітрит-нітратні солі та іншу хімічну продукцію, яка використовується підприємствами ВПК для вибухових речовин і порохів.

На місці атаки здійнявся великий стовп диму, місцеві повідомляли про роботу ППО. Про це повідомили Telegram-канали Exilenova+ та Astra, які зібрали відео атаки.

Що відомо

Атака БПЛА відбулася на хімічне підприємство "Азот" АТ "ОХК "Уралхім" у місті Березники Пермського краю РФ.

"Азот" – це великий хімічний виробничий комплекс, його територія складає близько 140 га, а до складу входить близько 90 виробничих корпусів.

"У Березниках Пермського краю на тлі атаки БПЛА горить підприємство "Азот", – повідомив канал ASTRA.

Очевидці повідомляли про роботу ППО в місті Березники Пермського краю, на тлі цього над територією хімкомбінату "Азот" "Уралхіма" здіймається дим.

Місцева влада ситуацію поки що ніяк не прокоментувала.

Зазначається, що близько 6 ранку за місцевим часом регіональне міністерство територіальної безпеки повідомило про атаку БПЛА.

"У Пермському краї силами ППО йде відбиття атаки ворожих БПЛА. На місці працюють оперативні служби", – йшлося в повідомленні.

Також повідомляється, що близько сьомої ранку в Пермі лунали сирени, в Прикам'ї було введено режим "Килим", який діє в радіусі 50 кілометрів від Березників.

Тим часом у зведенні міноборони РФ про знищення минулої ночі 443 БПЛА серед інших регіонів РФ та анексованим Кримом зазначено роботу ППО і в Пермському краї.

Що виробляє підприємство "Азот"

"Азот" – це філія АТ "ОХК "Уралхім" у Березниках і є правонаступником Березниківського хімічного комбінату. Виробляє аміак, азотну кислоту, аміачну та калієву селітру, карбамід, нітрит-нітратні солі та іншу хімічну продукцію. Азотна кислота використовується підприємствами ВПК для вибухових речовин і порохів, зокрема Пермським пороховим заводом, Солікамським заводом "Урал", Алексінським хімічним комбінатом та Бійським олеумним заводом. На "Азоті" працюють близько 2500 людей.

"Азот" у Березниках Пермського краю була атакований раніше, зокрема 11 вересня ASTRA повідомляла про попередню атаку на "Азот", також у жовтні 2025 року там лунали вибухи.

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