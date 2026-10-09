У Прилуках внаслідок російського удару загинуло подружжя з півторарічним сином. Фото
Трагедія сталася 7 жовтня
Внаслідок російського удару по Прилуках (Чернігівська область) обірвалося життя молодого подружжя з маленьким сином. Від ворожої ракети загинули 32-річний Олександр Максюта та 23-річна Дар'я Максюта.
Також росіяни вбили і 1,5-річного Кирила Максюту. Про це повідомили на Facebook-сторінці "Їх убила Росія".
Росія вбила молоду сім'ю
"1,5-річний Кирило Максюта, його мама Дарʼя Максюта, 23 р, його тато Олександр Максюта, 32 р. Вбиті 7 жовтня російським ракетним ударом по будинку в Прилуках разом з 19 сусідами", – йдеться у повідомленні.
Трагедія сталася 7 жовтня.
Джерело: Facebook/Їх убила Росія
Трагедія сталася 7 жовтня.
Джерело: Facebook/Їх убила Росія
Родина мешкала на четвертому поверсі.
Джерело: Facebook/Їх убила Росія
Родина мешкала на четвертому поверсі багатоквартирного будинку, у який влучили окупанти.
Родина мешкала на четвертому поверсі.
Джерело: Facebook/Їх убила Росія
Родина мешкала на четвертому поверсі.
Джерело: Facebook/Їх убила Росія
Трагедія сталася 7 жовтня.
Джерело: Facebook/Їх убила Росія
Пост.
Джерело: Facebook/Їх убила Росія
Що передувало
Вночі 7 жовтня під час масованого ракетного удару російські терористи атакували, зокрема, місто Прилуки Чернігівської області. Мішенню російської армії став житловий багатоповерховий будинок. Серед поранених та убитих росіянами людей є діти.
Пошуково-рятувальні роботи
Пошуково-рятувальні роботи
Нагадаємо, також унаслідок російського удару по житловій багатоповерхівці у Прилуках загинув працівник "Укрнафти" Ігор Чуб. Усю ніч рятувальники працювали на місці атаки та розбирали завали.
Окрім того, загинула родина Іванченків – батько, мати та двоє їхніх дітей 8 та 13 років.
А трирічна Злата після порятунку з-під завалів багатоповерхівки у Прилуках перебуває в обласній дитячій лікарні в Чернігові. Її мати Катерина також госпіталізована.
Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Прилуках Чернігівської області зранку 8 жовтня завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці російського теракту. Станом на ранок число жертв удару по багатоповерховому будинку зросла до 22 осіб.
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