У Прилуках внаслідок російського удару загинуло подружжя з півторарічним сином. Фото

Внаслідок російського удару по Прилуках (Чернігівська область) обірвалося життя молодого подружжя з маленьким сином. Від ворожої ракети загинули 32-річний Олександр Максюта та 23-річна Дар'я Максюта.

Також росіяни вбили і 1,5-річного Кирила Максюту. Про це повідомили на Facebook-сторінці "Їх убила Росія".

Росія вбила молоду сім'ю

"1,5-річний Кирило Максюта, його мама Дарʼя Максюта, 23 р, його тато Олександр Максюта, 32 р. Вбиті 7 жовтня російським ракетним ударом по будинку в Прилуках разом з 19 сусідами", – йдеться у повідомленні.

Трагедія сталася 7 жовтня. Джерело: Facebook/Їх убила Росія

Трагедія сталася 7 жовтня. Джерело: Facebook/Їх убила Росія

Родина мешкала на четвертому поверсі. Джерело: Facebook/Їх убила Росія

Родина мешкала на четвертому поверсі багатоквартирного будинку, у який влучили окупанти.

Родина мешкала на четвертому поверсі. Джерело: Facebook/Їх убила Росія

Родина мешкала на четвертому поверсі. Джерело: Facebook/Їх убила Росія

Трагедія сталася 7 жовтня. Джерело: Facebook/Їх убила Росія

Пост. Джерело: Facebook/Їх убила Росія

Що передувало

Вночі 7 жовтня під час масованого ракетного удару російські терористи атакували, зокрема, місто Прилуки Чернігівської області. Мішенню російської армії став житловий багатоповерховий будинок. Серед поранених та убитих росіянами людей є діти.

Пошуково-рятувальні роботи

Пошуково-рятувальні роботи

Нагадаємо, також унаслідок російського удару по житловій багатоповерхівці у Прилуках загинув працівник "Укрнафти" Ігор Чуб. Усю ніч рятувальники працювали на місці атаки та розбирали завали.

Окрім того, загинула родина Іванченків – батько, мати та двоє їхніх дітей 8 та 13 років.

А трирічна Злата після порятунку з-під завалів багатоповерхівки у Прилуках перебуває в обласній дитячій лікарні в Чернігові. Її мати Катерина також госпіталізована.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Прилуках Чернігівської області зранку 8 жовтня завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці російського теракту. Станом на ранок число жертв удару по багатоповерховому будинку зросла до 22 осіб.