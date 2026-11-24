У Росії декілька разів редагували дату та причину смерті Рощиної: що показав витік даних Росстату

Українська журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні. При цьому в РФ запис про її смерть кілька разів змінювали в реєстрі Росстату; причину загибелі українки також неодноразово редагували – вона варіювалася від "невідомої" до "захворювання" і лише у 2025 році набула відносної конкретики.

Водночас навіть остання версія містить малоінформативний діагноз і може приховувати справжню причину смерті Рощиної. Про це пишуть "Важные истории" і "Верстка", посилаючись на витік даних Росстату.

Що відомо

Життя Вікторії Рощиної обірвалося в російському полоні – її тіло повернули в Україну зі слідами катувань і без деяких внутрішніх органів. Імовірно, щоб приховати причину смерті.

Уперше запис про її загибель надійшов до бази Росстату наприкінці грудня 2024 року із датою смерті 16 грудня 2024 року та невідомою причиною смерті, а рід смерті був "не встановлений". Водночас свідоцтво про смерть видали як остаточне.

За кілька днів орган РАЦС надіслав Росстату виправлення дати смерті на 19 вересня 2024-го. Якщо вірити цій даті, Рощина загинула за шість днів до обміну полоненими, до якого її мали включити.

У 2025 році запис продовжили редагувати: у лютому внесли дані нового свідоцтва про смерть і замінили причину смерті з невідомої на міокардіодистрофію – зміну стану серцевого м’яза, що призвела до порушення ритму серця та набряку легені. Редагування запису завершили 11 лютого – за три дні до того, як тіло журналістки повернули в Україну.

"Заміна свідоцтва та уточнення причини смерті – не унікальна ситуація. Але зазвичай, якщо причина смерті невідома, спочатку видають попереднє свідоцтво. А в Рощиної перше свідоцтво вже було остаточним, і його замінили новим "замість остаточного" з конкретною причиною. На таку зміну припадає менш ніж 0,3% усіх записів у системі Росстату. Заміна дати смерті на ранішу, коли змінюються і день, і місяць, трапляється ще рідше: приблизно у 0,1% усіх записів", – зазначають журналісти.

Що ж до причини смерті журналістки – у РФ нею вказали "дегенерацію міокарда" – це, за визначенням ВООЗ, "сміттєвий", малоінформативний діагноз, який може приховувати справжню причину загибелі.

Також у Рощиної як стани вказані набряк легень (код J81) і фібриляція та тріпотіння шлуночків серця (I49.0), що ВООЗ теж відносить до "сміттєвих" діагнозів.

"Ті самі стани – набряк легень і фібриляція шлуночків – фіксували й у аудитора Сергія Магнітського, який помер 16 листопада 2009 року в СІЗО "Матроська тиша" та якого звинуватили в ухиленні від сплати податків після його заяви про розкриття схем розкрадання бюджетних коштів", – пише "Верстка".

Як повідомляв OBOZ.UA, українська журналістка Вікторія Рощина під час перебування в СІЗО Таганрога зазнавала систематичного насильства з боку росіян. Зокрема, окупанти зламали їй потиличну кістку.