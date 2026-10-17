У Росії перебільшують заяви про просування своїх військ в Україні: ISW викрив брехню. Карта

Російські високопосадовці на чолі з диктатором Володимиром Путіним продовжують перебільшувати успіхи армії РФ на полі бою в Україні. Російські карти все більше й більше відрізняються від реальної ситуації на землі.

Зокрема, у вересні, за версією начальника генеральнгого штабу ЗС РФ Валерія Герасимова, окупанти захопили майже 2 тис. кв. км – тоді як насправді вони втратили території. Брехню загарбників викрили в Інституті вивчення війни (ISW ).

Москва бреше про успіхи армії РФ в Україні

Аналітики констатували, що російські топ-посадовці аж до самого Путіна відверто брешуть про просування російських військ на полі бою. І відрив заявлених російських "успіхів" від реальності стає все більшим і більшим. Так окупанти намагаються підтвердити ілюзію нібито повсюдних військових перемог РФ.

Останні заяви про небувалі успіхи окупантів прозвучали 16 жовтня – під час поїздки Путіна на допоміжний командний пункт російських військ, де диктатор зустрівся з керівництвом та командним складом російського генштабу.

Початок "звітуванню" про нові "успіхи" росіян в Україні поклав сам Путін. Він заявив, що від початку року окупаційні війська нібито захопили близько 6 500 кв. км та 310 населених пунктів – і далі "впевнено просуваються" по всій лінії фронту.

"Естафету" підхопив Герасимов, котрий "доповів" Путіну про нібито захоплення російськими військами з 1 вересня понад 1 800 кв. км та 92 населених пунктів.

Однак в ISW наголошують: це не просто неправда – реальність кардинально протилежна.

" ISW отримала докази, які дозволяють оцінити, що з 1 січня 2026 року російські війська захопили близько 100 квадратних кілометрів та 69 населених пунктів, а з 1 вересня 2026 року зазнали чистих втрат у розмірі 122 квадратних кілометрів. І Путін, і Герасимов повідомляють про показники ефективності, які перебільшують успіхи Росії на передовій. ISW також отримала докази того, що російські війська втрачали в середньому сім кілометрів щодня з початку жовтня 2026 року, що суперечить хибному твердженню Путіна про продовження просування Росії", – зазначили аналітики.

Харківщина

Ситуація на півночі Харківщи... Розгорнути

Герасимов стверджував, що підрозділи російського угруповання військ "Север" завершили оточення українських військ на півночі Харківської області та захопили 461 квадратний кілометр і 28 населених пунктів. Жодних доказів цих "успіхів" він очікувано не навів.

Аналітики нагадали, що про оточення українських військових на північному сході від Харкова росіяни розповідають ще з 3 вересня: відтоді кількість безпідставних заяв про посилення оточення та захоплення нових населених пунктів (усупереч усім наявним доказам та обґрунтованим спростуванням України) лише зростала.

Командувач угруповання військ "Север" генерал-полковник Євгеній Нікіфоров стверджував, що "смуга безпеки" вздовж російсько-українського кордону простягається на понад 600 кілометрів, 465 кілометрів (або близько 75 відсотків) з них перебувають під контролем Росії.

"ISW отримала докази, що дозволяють оцінити, що російські війська контролюють лише 205,77 квадратних кілометрів смуги безпеки від траси E101 Київ-Глухів на півночі до прилеглої лінії фронту в напрямку Великого Бурлука (на північний схід від Харкова)", – зазначили аналітики.

Нікіфоров також стверджував, що російські війська захопили понад 3000 квадратних кілометрів з моменту створення проголошеної Путіним демілітаризованої "санітарної зони" в Харківській області в березні 2024 року.

Тут, за оцінками аналітиків, він "прикрасив" дійсність у десятки разів.

"ISW отримала докази, які дозволяють оцінити, що російські війська захопили загальну площу 114,66 квадратних кілометрів та захопили п'ять населених пунктів у Харківській області з 1 січня 2026 року. Нікіфоров стверджував, що російські війська захопили 14 населених пунктів та понад 300 квадратних кілометрів Сумської області протягом літньо-осіннього періоду 2026 року. ISW отримала докази, які дозволяють оцінити, що російські війська захопили 99,1 квадратних кілометрів у Сумській області з 1 січня 2026 року", – поправили генерала-фантазера аналітики.

Ситуація на Куп'янському нап... Розгорнути

Водночас Герасимов стверджував, що російські війська захопили Паламарівку (на північний захід від Куп'янська) та Ковалівку (на захід від Куп'янська).

В ISW ж зауважили, що спостерігали лише ознаки обмеженої присутності російських груп інфільтрації в Тищенківці (2,2 кілометри на північний схід від Паламарівки). А найближчі позиції окупантів знаходяться в Радьківці (понад п'ять кілометрів на схід від Паламарівки та Ковалівки).

Аналітики нагадали, що Герасимов брехав, що російські війська нібито увійшли до Великої Шапківки (приблизно за 800 метрів на північ від Паламарівки) ще п'ять місяців тому, 16 травня.

Донецька область

Начальник російського генштабу стверджував, що російські війська захопили близько 500 квадратних кілометрів та 23 населені пункти в Донецькій області з вересня 2026 року. За версією Путіна, Сили оборони контролюють нині близько 2748 квадратних кілометрів трохи більше 10% Донецької області.

"ISW отримала докази, які дозволяють оцінити, що російські війська захопили три населені пункти, але зазнали чистих втрат у розмірі -198,28 квадратних кілометрів у Донецькій області з 1 вересня 2026 року, і що українські війська наразі контролюють 5530 квадратних кілометрів, або 20,4 відсотка Донецької області", – окреслили реальну ситуацію аналітики.

Також Герасимов стверджував, що російські війська захопили Олексієво-Дружківку (на північний захід від Костянтинівки) після захоплення Костянтинівки в липні 2026 року, увійшли до південно-східної та південно-західної Дружківки та досягли околиць Краматорська.

Також, за версією російського командувача, підрозділи 3-ї загальновійськової армії Росії (колишній 2-й армійський корпус "ЛНР") нібито контролюють 50% Миколаївки, що на схід від Слов'янська.

В ISW ж зауважили, що станом на 10 жовтня українські військові перебували у західній частині Костянтинівки, чому є докази. А ось підтверджень чи будь-яких ознак присутності росіян у Олексієво-Дружківці і тим більше закріплення їх на позиціях у цьому населеному пункті аналітикам знайти не вдалося.

За даними ISW, російські війська знаходяться щонайменше за 12 кілометрів від Дружківки та за дев'ять кілометрів від Краматорська – і це з урахуванням російських "просочувань", що геть не означають контролю за місцевістю.

Герасимов також стерджував, що підрозділи російських 110-ї мотострілецької бригади, 114-ї мотострілецької бригади та 5-ї окремої мотострілецької бригади (усі вони входять до 51-ї загальновійськової армії, раніше 1-й Армійський корпус "ДНР") ), 61-ї окремої бригади морської піхоти (Північний флот) та 177-го окремого полку морської піхоти (Каспійська флотилія) захопили Добропілля.

Також, за його словами, під контроль армії РФ нібито перейшли Первомайське та Сергіївка (на північ та південний захід від Добропілля відповідно), окупанти також, мовляв, увійшли до Білозерки (на південний захід від Первомайського).

"ISW не виявила жодних доказів того, що російські війська просунулися на північ від Добропілля або в його територію за межами обмежених зусиль інфільтрації, а українські війська неодноразово спростовували заяви Росії про те, що російські війська закріпили позиції в Добропіллі", ––йдеться у матеріалі

Ситуація на Краматорському н... Розгорнути

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Ситуація на у районі Добропі... Розгорнути

Запорізька область

Путін стверджував, що українські війська нібито наразі контролюють лише 16,5 % Запорізької області.

ISW ж отримала докази, які дозволяють оцінити, що українські війська наразі контролюють 24,6 відсотка Запорізької області.

Герасимов заявив, що російські війська захопили Малокатеринівку (безпосередньо на південь від міста Запоріжжя) і знаходяться за п'ять кілометрів від південної околиц облцентру. Тут він, за оцінками ISW, прибрехав разів у чотири: аналітики стверджують, що у реальності російські війська знаходяться щонайменше за 20,95 кілометра від міста Запоріжжя, або 11,6 кілометра з урахуванням російських зусиль щодо інфільтрації

За версією Герасимова, окупанти також від початку вересня нібито спромоглися захопити понад 180 квадратних кілометрів та 10 населених пунктів, включаючи Самійлівку, Голубкове та Микильське (усі на північний схід від Оріхова) на сході Запорізької області.

Натомість за оцінками ISW російські війська захопили 104,5 квадратних кілометрів та 8 населених пунктів регіону. Наразі з урахуванням інфільтрацій до згаданих населених пунктів росіянам залишається 9 та 13 км.

Герасимов стверджував, що російські підрозділи з угруповання військ "Днепр" " ведуть бої в Оріхові та захопили Новопавлівку та Новоандріївку (обидві на північний захід від Оріхова).

У Силах оборони України 15 жовтня ці заяви спростували. Зокрема, 17 армійський корпус заявив про контроль над Новоандріївкою.

Ситуація на Запорізькому нап... Розгорнути

Ситуація на Оріхівському нап... Розгорнути

Апетити Кремля не зменшуються

Свою зустріч з військовим командуванням ЗС РФ Путін використав для чергової відмови від будь-яких територіальних поступок з боку Росії на потенційних мирних переговорах.

За його словами, перед окупаційною армією поставлено завдання створити так звану "зону безпеки" на території північної частини України та забезпечити "абсолютну безпеку вздовж всього кордону.

І цю "зону", підкреслив російський диктатор, він не збирається робити предметом майбутніх переговорів з Україною.

"Кремль неодноразово відмовлявся йти на будь-які територіальні поступки, водночас постійно вимагаючи від України поступитися своїми територіями, зокрема й тими, які росіяни наразі не контролюють. ISW продовжує оцінювати, що Кремль відмовляється йти на будь-які дипломатичні чи територіальні поступки для припинення війни та залишається відданим досягненню своїх початкових воєнних цілей військовими засобами", – переконані аналітики.

Навіщо Росія бреше про ситуацію на полі бою

Перебільшені заяви російських високопоставлених військових чиновників про просування Росії є частиною ширших зусиль когнітивної війни, спрямованих на хибне зображення російського просування на фронті, щоб змусити Україну та її західних партнерів капітулювати перед вимогами Росії щодо переговорів", – йдеться у матеріалі.

Аналітики підкреслили, що Путін, Герасимов, інші російські командири сильно перебільшують російські успіхи на фронті щонайменше раз на місяць від самого початку року. Насправді ж похвалитися загарбникам практично нічим.

"Російські військові зусилля наразі не досягають своїх оперативних та стратегічних цілей на тлі успішних контрнаступів України під час операції "Вівальді" на північ від Лимана та на напрямку Олександрівки у 2026 році, тоді як к.ількість вербованих Росією військовослужбовців зменшилася. Російські військові чиновники, ймовірно, представляють хибну картину успіхів Росії на полях бойових дій, щоб чинити тиск на Україну та її західних партнерів, щоб вони капітулювали перед вимогами Росії, які включають повне захоплення сильно укріпленого фортечного поясу України, який російські війська не змогли і, ймовірно, не зможуть захопити військовим шляхом", – резюмували в ISW.

Як повідомляв OBOZ.UA, за даними ISW, днями Українські війська просунулися на північ від Куп'янська і на південний захід від Оріхова.