У російському Бєлгороді пролунали вибухи і здійнявся стовп диму: що відомо. Фото

У російському Бєлгороді пролунали вибухи, після чого в західній частині міста здійнявся стовп диму. За попередніми даними, пожежа виникла на території закритого цементного заводу після удару безпілотника.

Дим помітили в районі місцевої промислової зони. Інформація про наслідки інциденту та можливі пошкодження наразі обмежена.

Де в Бєлгороді помітили дим

За даними Telegram-канали, після вибухів дим почав підніматися в районі промислової зони, розташованої в західній частині Бєлгорода.

Саме там, за попередньою інформацією, виникла пожежа. Обставини події наразі уточнюються.

Що могло спричинити пожежу

За попередніми даними, займання розпочалося після удару безпілотника по території закритого цементного заводу.

Таким чином, імовірним місцем удару стала промислова територія підприємства, яке наразі не працює. Водночас інформація про характер пошкоджень, масштаби пожежі та можливі наслідки удару поки що не наводиться.

Що відомо про наслідки вибухів

Наразі повідомляється про вибухи та стовп диму в західній частині Бєлгорода. Інших подробиць щодо інциденту в наданій інформації немає.

Вибухи в Бєлгороді. Джерело: Telegram

Вибухи в Бєлгороді. Джерело: Telegram

Вибухи в Бєлгороді. Джерело: Telegram

Вибухи в Бєлгороді. Джерело: Telegram

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