У російському Каспійську стався вибух у порту: піднявся дим. Фото

Удень середи, 30 вересня, у російському Каспійську (республіка Дагестан) пролунав вибух. Місцеві жителі могли спостерігати дим у районі порту, який підіймався у небо.

Про це повідомив Telegram-канал Exilenova+. Там опублікували фото поблизу локації, де видно значне задимлення.

"Каспійськ .. вибух у порту", – йдеться у повідомленні.

Вибух у Каспійську Джерело: Арміяінформ

Наразі невідомо, що сталося на території порту та чи був вибух результатом цілеспрямованої атаки. Однак порт у Каспійську не раз ставав ціллю українських безпілотників, адже тут знаходяться важливі для країни-агресорки військові об'єкти.

Карта Джерело: Google Maps

Важливість порту для РФ

Каспійськ є важливим пунктом базування Каспійської флотилії ВМФ Росії. У місті розміщена військово-морська інфраструктура, необхідна для обслуговування та експлуатації російських кораблів.

Росія також використовувала кораблі Каспійської флотилії для ракетних ударів по території України. Зокрема, йдеться про носії крилатих ракет "Калібр".

Порт Каспійськ

Крім військового призначення, портова інфраструктура Каспійська має значення для транспортної та військової логістики РФ у регіоні. Важливу роль у цьому сполученні відіграє і Махачкалинський порт. Це єдиний російський глибоководний порт на Каспійському морі, який працює протягом усього року.

Нагадаємо, остання "движуха" поблизу місцевого порту відбулася у ніч на 19 вересня. Місцеві жителі повідомляли про проліт безпілотників та роботу ППО.

Також 11 вересня в Каспійську було неспокійно. Під атакою опинився місцевий порт, де базуються військові об’єкти РФ та кораблі Каспійської флотилії. Місцеві жителі повідомляли про вибухи, а Telegram-канали публікували кадри із загравою від ймовірного прильоту.

Як писав OBOZ.UA, у ніч на 10 вересня, потужні вибухи пролунали в Махачкалі. Місто зазнало масованої атаки безпілотників, а ключовою ціллю, за повідомленнями місцевих жителів, стала інфраструктура Махачкалинського морського торговельного порту.