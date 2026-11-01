У російському Кстово атаковано НПЗ: спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

У ніч проти 1 листопада у Нижньогородській області РФ лунали вибухи: регіон атакували дрони. Під ударом опинилося місто Кстово і розташований там нафтопереробний завод.

Після влучань на підприємстві спалахнула потужна пожежа. Подробиці та кадри видовищних наслідків таки зібрав Telegram-канал Exilenova+.

Що відомо

Про атаку на Кстовський НПЗ в Exilenova+ вперше написали о 04:11 ранку. На той момент на підприємстві вже вирувала потужна пожежа, заграву та стовп диму від якої було видно за багато кілометрів.

Атаковано Кстовський НПЗ

"У Кстово успішно атаковано Кстовський НПЗ", – йшлося у повідомленні.

Атаковано Кстовський НПЗ

До висновку, що під ударом опинився саме цей завод, дійшли також у Falcon Insight.

Атаковано Кстовський НПЗ

"Кстово, Нижньогородська область, РФ. Атака на НПЗ "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез", – констатували в каналі.

Аналіз Falcon Insight.

Аналіз Falcon Insight.

Аналіз Falcon Insight.

В Exilenova+ припустили, що пожежа після атакивиникла в районі установок АВТ-6, АВТ-5 і вісбрекінгу гудрону або установки 35/11-600.

"Точнішу картину можна буде отримати після появи супутникових знімків", – зазначили в каналі.

Пожежа на НПЗ

Аналіз Exilenova+

Пожежа у Кстово

Пожежа у Кстово

Пожежа у Кстово

Атакований цієї ночі Кстовський нафтопереробний завод, що, як вже зазначалося, належить "Лукойлу", посідає четверте місце серед п'яти найбільших НПЗ Росії. Підприємство з потужністю переробки у 17 млн тонн нафти на рік, поступається лише Омському, Кіришському та Рязанському нафтопереробним заводам.

Дані щодо найбільших НПЗ РФ у "Вікіпедії"

І росіяни про це чудово знають. Тож поки одні знімали численні відео, як дим від пожежі на НПЗ затягує небо, а заграва від полум'я освітлює все довкола на кілька кілометрів – інші помчали на місцеві АЗС.

Зокрема, у Нижньому Новгороді ще до сходу сонця утворилися довжелезні черги до заправок, ті ж, кому пощастило дістатися до колонки – заливали пальне не лише у бак, а й у численні каністри.

Росіяни кинулися запасатися пальним

Атаковано Кстовський НПЗ

Атаковано Кстовський НПЗ

Атаковано Кстовський НПЗ

Атаковано Кстовський НПЗ

Атаковано Кстовський НПЗ

Атаковано Кстовський НПЗ

Атаковано Кстовський НПЗ

Атаковано Кстовський НПЗ

Атаковано Кстовський НПЗ

Атаковано Кстовський НПЗ

Атаковано Кстовський НПЗ

Атаковано Кстовський НПЗ

Атаковано Кстовський НПЗ

Атаковано Кстовський НПЗ

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні у російській Уфі було атаковано НПЗ.

Окрім того, увесь Калінінград залишався без світла.