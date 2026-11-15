У російському Нижньокамську пролунали вибухи: спалахнула пожежа на найбільшому нафтохімічному заводі РФ. Фото та відео
Горить нафтохімічний завод у Нижньокамську.
Джерело: Exilenova+
Надранок 15 листопада вибухи лунали у російському Татарстані. У місті Нижньокамськ, як повідомляється, було атаковано найбільший у Росії нафтохімічний завод – "Нижнекамскнефтехим", що належить корпорації "Сібур".
На території підприємства спалахнула пожежа. Подробиці зібрав Telegram-канал Exilenova+.
Що відомо про атаку
Про вибухи та пожежу на одному з заводів Нижньокамська у каналі повідомили незадовго до 5 години ранку.
"Нижньокамськ, Татарстан. Місцеві повідомляють про атаку на один із заводів у місті, найвірогідніше "Нижнекамскнефтехим"(Сібур)", – йшлося у повідомленні.
У Falcon Insight геолокували кадри, що з'явилися у мережі – і підтвердили: палає саме це підприємство.
Аналіз Falcon Insight
Аналіз Falcon Insight
Аналіз Falcon Insight
На момент повідомлення атака тривала.
Також тоді місцеві вже бачили заграву від пожежі на території підприємства.
У Росії горить найбільший нафтохімічний завод
У Росії горить найбільший нафтохімічний завод
У Росії горить найбільший нафтохімічний завод
Це підприємство є найбільшим нафтохімічним виробництвом не лише у Росії, а й у Європі.
Завод здійснює випуск синтетичних каучуків (є світовим лідером із виробництва ізопренового каучуку), пластиків (поліпропілен, поліетилен, полістирол), мономерів та іншої промислової хімії. Загалом тут випускається понад 120 видів продукції.
У Росії горить найбільший нафтохімічний завод
У Росії горить найбільший нафтохімічний завод
"Нижньокамськ, Татарстан. Місцеві жителі повідомляють про атаку на "Нижньокамскнефтехім" (СІБУР), і він горить на відео та фото. У 2025 році підприємство випустило 3 млн тонн нафтохімічної продукції. Потужність нового комплексу ЕП-600 становить 600 тис. тонн етилену на рік", – додали в Exilenova+.
Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 13 листопада українські ударні безпілотники вкотре навідали російське місто Волгоград. Атаковано було нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Зафіксовано пожежу на території НПЗ.
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