У російському Ростові уражено нафтоналивний термінал: спалахнула потужна пожежа. Фото і відео

У російському Ростові-на-Дону ночі лунають потужні вибухи. Очевидці також скаржилися на влучання та пожежу, що спалахнула після них.

Під ударом опинився Новошахтинський нафтовий термінал, який носить ще й назву "Юг Руси". Подробиці зібрав Telegram-канал Exilenova+.

Що відомо про атаку

Про удари по Ростову в Exilenova+ повідомили ще о 02:25 ночі.

"Ростов. Повідомляють про атаку БПЛА, після серії вибухів виникла пожежа", – зазначалося у повідомленні.

Розгорілося на місці влучання не на жарт, це добре видно на кадрах з мережі.

"Ростов. Уражено нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу НЗНП, філію "Ростовський". Об’єкт використовується для зберігання та перевалки нафтопродуктів", – уточнили в Exilenova+ менші ніж за годину після першого повідомлення про атаку.

З часом пожежа лише розгоралася.

"Ось так виглядає Новошахтинський нафтоналивний термінал в Ростові після телефонної розмови Трампа з російським терористом Путіним", – не без сарказму зазначили в Exilenova+, зважаючи на заяву президента США щодо домовленостей з РФ про купівлю російського дизпалива.

Так виглядає нафтоналивний т... Розгорнути

Telegram-канал Supernova+ тим часом опублікував відео з моментом влучання по терміналу.

Підтвердили ураження саме нафтоналивного терміналу й у російському незалежному виданні ASTRA.

"OSINT-аналітик компанії ASTRA, проаналізувавши відео, дійшов висновку, що горить нафтоналивний термінал "Південь Русі" у Залізничному районі Ростова-на-Дону. Цей об’єкт забезпечує перевалку нафтопродуктів для експорту, використовується для забезпечення армії РФ паливом та отримання валютних надходжень. Проектна потужність становить близько 2,5 млн тонн на рік (використовується для перевалки продукції Новошахтинського заводу нафтопродуктів та інших постачальників).Раніше "Південь Русі" вже зазнав атаки 9 липня 2026 року. Тоді Генштаб ЗСУ та Сили оборони України підтвердили успішний удар безпілотниками по нафтоналивному терміналу в Батайську, після чого на території об’єкта виникла пожежа", – йдеться у повідомленні.

Аналіз ASTRA

Аналіз ASTRA

Аналіз ASTRA

Аналіз ASTRA

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь атаку підтвердив, щоправда її наслідки окреслив досить скупо: у Ростові "виникло займання".

Скриншот повідомлення

Супутники NASA firms зафіксували на території Новошахтинського нафтового терміналу потужну пожежу.

Супутники NASA firms фіксуют... Розгорнути

Як розповідав OBOZ.UA, 9 жовтня президент України Володимир Зеленський розкрив деталі українських ударів по НПЗ у Омську і Ухті.

Також Україна уразила об'єкти, задіяні у запуску ракет та виробництві ракетного палива в Росії.