У Ростовській області РФ після атаки дронів пошкоджено міст, який тримає логістику війни
Український військовий із безпілотником.
Джерело: Facebook/22 ОМБр
Вранці 8 листопада Сили оборони пошкодили міст через річку Міус у Ростовській області. Рух через нього організовано у реверсному режимі.
Про це заявив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. Уражений міст є дуже важливим для військової логістики ворога.
Уражено міст, що тримає логістику війни
Про результативний удар по мосту російський чиновник повідомив у своєму Telegram-каналі о 06:29.
"Сьогодні вранці внаслідок повітряної атаки та падіння уламків БпЛА на 97-му кілометрі траси Р-280 у Неклинівському районі пошкоджено дорожнє полотно моста через р. Міус, також пошкоджено будівельну техніку – 2 гусеничні крани. Постраждалих немає. Екстрені служби працюють на місці події. Рух через міст організовано в реверсному напрямку. Інформація уточнюватиметься", – написав Слюсар.
Уражений міст.
Джерело: скриншот
На момент повідомлення, за його словами, дронова атака на регіон ще тривала.
Скриншот повідомлення
Виведення з ладу мосту через річку Міус завдало би серйозного удару по російських військах в Україні. Адже, за даними Telegram-каналу "Маріуполь Спротив", ця інженерна споруда входить до переліку з 30 мостів, що "трималють логістику війни".
До цього переліку включено 15 залізничних мостів у Бєлгородській і Ростовській областях:
- Валуйки – міст через р. Оскол.
- Каменськ-Шахтинський – головний міст через р. Сіверський Донець.
- Лиха (Каменськ) – залізнична розв'язка "Північ-Південь".
- Замчалово – міст резервного колійного обходу.
- Звєрєво – шляхопровід розподілу на Гуково.
- Красний Сулін – міст на підході до кордону.
- Матвєєв Курган – стратегічний міст через р. Міус.
- Марцево (Таганрог) – вихід на нову залізницю в Маріуполь.
- Міллерово – північний залізничний вузол.
- Чертково – міст на лінії кордону.
- Глибокий – підхід до Ізвариного.
- Успенка (РФ) – міст на Донецькому напрямку.
- Ровеньки (РФ) – міст у бік Старобільська.
- Гуково (РФ) – залізничний переїзд-міст через балку.
- Таганрог-Захід – міст через р. Мокрий Яланчик.
Ще 15 об'єктів у цих же областях Росії – це автомобільні мости:
- Каменськ-Шахтинський – міст траси М-4 "Дон".
- Донецьк (РФ) – міст-в’їзд до КПП "Ізварине".
- Новошахтинськ – шляхопровід траси А-270.19.
- Тарасівський – розв’язка на трасі М-4.20.
- Весело-Вознесенка – міст на Маріупольській трасі.
- Куйбишево – міст через р. Міус (шлях на Сніжне).
- Вейделівка – міст у напрямку Троїцького.
- Волоконівка – переправа в бік кордону.
- Максимів (РФ) – міст на південь від Таганрога.
- Глубока (Річка) – міст на під’їзді до М-4.26.
- Михайлівка (РФ) – шляхопровід на Луганському тракті.
- Гуково-Авто – розв’язка на в’їзді в місто.
- Матвєєв Курган (Авто) – міст через р. Міус.
- Кантемирівка (РФ) – міст на півночі Луганського фронту.
- Покровське (РФ) – міст на підході до Приазов’я.
"Це повна "петля", яка ізолює фронт", – резюмували в "Маріуполь Спротив".
Скриншот повідомлення
Скриншот повідомлення
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