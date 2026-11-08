Time to read2 хв
35,5 т.

У Ростовській області РФ після атаки дронів пошкоджено міст, який тримає логістику війни

Лілія Рагуцька

Український військовий із безпілотником.

Джерело: Facebook/22 ОМБр

Вранці 8 листопада Сили оборони пошкодили міст через річку Міус у Ростовській області. Рух через  нього організовано у реверсному режимі.

Про це заявив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. Уражений міст є дуже важливим для військової логістики ворога. 

Уражено міст, що тримає логістику війни

Про результативний удар по мосту російський чиновник повідомив у своєму Telegram-каналі о 06:29.

"Сьогодні вранці внаслідок повітряної атаки та падіння уламків БпЛА на 97-му кілометрі траси Р-280 у Неклинівському районі пошкоджено дорожнє полотно моста через р. Міус, також пошкоджено будівельну техніку – 2 гусеничні крани. Постраждалих немає. Екстрені служби працюють на місці події. Рух через міст організовано в реверсному напрямку. Інформація уточнюватиметься", – написав Слюсар.

Уражений міст.

Джерело: скриншот

На момент повідомлення, за його словами, дронова атака на регіон ще тривала.

Скриншот повідомлення

Виведення з ладу мосту через річку Міус завдало би серйозного удару по російських військах в Україні. Адже, за даними Telegram-каналу "Маріуполь Спротив", ця інженерна споруда входить до переліку з 30 мостів, що "трималють логістику війни".

До цього переліку включено 15 залізничних мостів у Бєлгородській і Ростовській областях:

  • Валуйки – міст через р. Оскол.
  • Каменськ-Шахтинський – головний міст через р. Сіверський Донець.
  • Лиха (Каменськ) – залізнична розв'язка "Північ-Південь".
  • Замчалово – міст резервного колійного обходу.
  • Звєрєво – шляхопровід розподілу на Гуково.
  • Красний Сулін – міст на підході до кордону.
  • Матвєєв Курган – стратегічний міст через р. Міус.
  • Марцево (Таганрог) – вихід на нову залізницю в Маріуполь.
  • Міллерово – північний залізничний вузол.
  • Чертково – міст на лінії кордону.
  • Глибокий – підхід до Ізвариного.
  • Успенка (РФ) – міст на Донецькому напрямку.
  • Ровеньки (РФ) – міст у бік Старобільська.
  • Гуково (РФ) – залізничний переїзд-міст через балку.
  • Таганрог-Захід – міст через р. Мокрий Яланчик.

Ще 15 об'єктів у цих же областях Росії – це автомобільні мости:

  • Каменськ-Шахтинський – міст траси М-4 "Дон".
  • Донецьк (РФ) – міст-в’їзд до КПП "Ізварине".
  • Новошахтинськ – шляхопровід траси А-270.19.
  • Тарасівський – розв’язка на трасі М-4.20.
  • Весело-Вознесенка – міст на Маріупольській трасі.
  • Куйбишево – міст через р. Міус (шлях на Сніжне).
  • Вейделівка – міст у напрямку Троїцького.
  • Волоконівка – переправа в бік кордону.
  • Максимів (РФ) – міст на південь від Таганрога.
  • Глубока (Річка) – міст на під’їзді до М-4.26.
  • Михайлівка (РФ) – шляхопровід на Луганському тракті.
  • Гуково-Авто – розв’язка на в’їзді в місто.
  • Матвєєв Курган (Авто) – міст через р. Міус.
  • Кантемирівка (РФ) – міст на півночі Луганського фронту.
  • Покровське (РФ) – міст на підході до Приазов’я.

"Це повна "петля", яка ізолює фронт", – резюмували в "Маріуполь Спротив".

Скриншот повідомлення

Скриншот повідомлення

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні, 7 листопада, у Саратові під ударом Сил оборони опинився місцевий нафтопереробний завод.

А в  Орлі ракетами "Нептун" було атаковано важливе для російського ВПК підприємство.

Схожі теми
Війна в УкраїніВтрати Росії в війні з УкраїноюВибухи в РосіїУкраїнаРосіяРостов-на-ДонуЗбройні Сили України
0