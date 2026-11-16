У Ростовській області РФ пролунали вибухи: спалахнула нафтобаза в Азові. Фото та відео

Пожежа на нафтобазі в Азові

У ніч проти 16 листопада Ростовська область РФ опинилася під атакою Сил оборони. Вибухи лунали, зокрема, у місті Азов.

Там унаслідок атаки спалахнула нафтобаза. Деталі зібрав Telegram-канал Exilenova+.

Що відомо про атаку

Близько 4 години ранку в Exilenova+ повідомили про вибухи у місті Азов Ростовської області.

"Азов, Ростовська область. Місцеві жителі повідомляють про атаку. Після перших вибухів у місті почалася пожежа", – зазначили в каналі, приклавши до повідомлення кадри з загравою від пожежі.

Досить швидко в Exilenova+ уточнили: спалахнула нафтобаза у місті.

Заграва від пожежі

Пожежа в Азові

Потужну пожежу росіяни почали знімати на відео.

Горить нафтобаза

Згідно з попередніми висновками Falcon Insight, ураження, ймовірно, сталося у районі нафтобази, що розташована поблизу вулиці Кондаурова: 47°05'47.34"N 39°25'34.52"EРОV: 47°13'35.35"N 39°35'35.97"E.

Аналіз Falcon Insight

Як повідомляв OBOZ.UA, уночі та вранці 15 листопада вибухи лунали у російському Татарстані. У місті Нижньокамськ, як повідомляється, було атаковано найбільший у Росії нафтохімічний завод – "Нижнекамскнефтехим", що належить корпорації "Сібур".

Там само Сили оборони дотягнулися до НПЗ, а у Брянській області РФ – до вертольотного заводу.