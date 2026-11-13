Чому Путін погодився на появу європейців на переговорах

Війна, переговори та безпека Європи: стратегічні наслідки російської агресії проти України

Усе йде за планом: Волгоградський НПЗ запалив не лише небо, а й паніку

Командувач Сил ТРО Плахута – людина слова і діла

Є те, що страшніше за ядерну війну

Путін торгується за капітуляцію, Трамп – за швидкий мир. А що отримує Україна?

Ми живемо в епосі незворотніх змін: як війна у Чорному морі змінила правила морського бою

Ракети, гарматне м'ясо і красиві казки для Трампа: що насправді залишилося від Росії

Ігор Чернецький

Не будуйте ілюзій: ці переговори не зупинили війну і не змінили вимог противника