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Новини OBOZ.UA

ШоуСпортКиївТехнологіїАвтоLady
Був вірний присязі: на фронті загинув військовий з Київщини Владислав Савіцький. Фото
Київ
3,5 т.

Був вірний присязі: на фронті загинув військовий з Київщини Владислав Савіцький. Фото

Вічна пам'ять і слава Герою
У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено медзаклад: є постраждалі. Фото
Надзвичайні події
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У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено медзаклад: є постраждалі. Фото

З лікарні евакуювали десятки людей, сімох врятували співробітники ДСНС
"Світ навиворіт" розширює географію зйомок, щоб показати досвід країн, корисний Україні під час війни: Комаров готує випуски про Ізраїль
Шоу
2,6 т.

"Світ навиворіт" розширює географію зйомок, щоб показати досвід країн, корисний Україні під час війни: Комаров готує випуски про Ізраїль

Свої майбутні випуски Дмитро Комаров обговорив із послом Ізріїлю Роєм Розенблітом 
Щоб знову зима не прийшла несподівано: Київська облрада підтримала ініціативу "ЄС" і створила комісію для перевірки виконання "планів стійкості"
Київ
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Щоб знову зима не прийшла несподівано: Київська облрада підтримала ініціативу "ЄС" і створила комісію для перевірки виконання "планів стійкості"

У столиці є енергооб’єкти, які нічого не отримали на свій захист з обіцяного фінансування
Сумна звістка: стало відомо про загибель військового з Київщини Андрія Єгорова. Фото
Життя столиці
3,2 т.

Сумна звістка: стало відомо про загибель військового з Київщини Андрія Єгорова. Фото

Вічна пам'ять і слава Герою
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Київ
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Київ допомагатиме бізнесу долати виклики війни, – Кличко

Київ допомагатиме бізнесу долати виклики війни, – Кличко

Представники бізнесу отримали контакти голів комісій, створених районними держадміністраціями
Надзвичайні події
14,8 т.
Росія атакувала Київ дронами: стались пожежі, є загибла та постраждалі. Усі подробиці, фото та відео

Росія атакувала Київ дронами: стались пожежі, є загибла та постраждалі. Усі подробиці, фото та відео

Ворог продовжує воювати із цивільними
Надзвичайні події
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Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: правоохоронці затримали 13 учасників сутичок. Фото та відео

Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: правоохоронці затримали 13 учасників сутичок. Фото та відео

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі
Надзвичайні події
6,2 т.
Діра в стіні та уламки скрізь: наслідки атаки РФ на багатоповерхівку в Києві. Фоторепортаж

Діра в стіні та уламки скрізь: наслідки атаки РФ на багатоповерхівку в Києві. Фоторепортаж

На місці події працюють усі екстрені служби
Київ
2,8 т.
Є пошкодження, винила пожежа: в КОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Київщину

Є пошкодження, винила пожежа: в КОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Київщину

Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу
Світ
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У Римі знайшли повішаним російського священика: усі подробиці. Фото

У Римі знайшли повішаним російського священика: усі подробиці. Фото

43-річний Нікіта Кушнарьов, скоріш за все, наклав на себе руки
Надзвичайні події
20,5 т.
ракета

Росія вдарила по Києву та області балістикою: перші подробиці

Ворог продовжує тероризувати регіон
Важливе
(Архів) Економіка
5,9 т.
Прайс-кепи мають залишати виробникам електроенергії ресурс для відновлення після атак – ФРУПЕК

Прайс-кепи мають залишати виробникам електроенергії ресурс для відновлення після атак – ФРУПЕК

Теплова генерація залишається одним із найбільш уражених сегментів енергетики
Дніпро
8,1 т.
Новий етап цифрової трансформації: у Дніпрі запустили єдину картку мешканця ДніпроID

Новий етап цифрової трансформації: у Дніпрі запустили єдину картку мешканця ДніпроID

ДніпроID – це перехід до системи, у якій цифровий статус мешканця стане ключем до міських можливостей
Життя столиці
2,1 т.
Віддав життя за Україну: стало відомо про загибель військового з Київщини Сергія Кошарного. Фото

Віддав життя за Україну: стало відомо про загибель військового з Київщини Сергія Кошарного. Фото

Вічна пам'ять і слава Герою
Київ
17,0 т.
"Тут перебувають 97 дітей": Кличко перевірив готовність до зими одного з столичних сиротинців. Фото

"Тут перебувають 97 дітей": Кличко перевірив готовність до зими одного з столичних сиротинців. Фото

Для безпеки дітей і працівників на території закладу облаштували 3 найпростіші мобільні укриття та одне підземне
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Росія атакувала Київ та область: є постраждалий, зафіксовано пошкодження. Подробиці та фото

Росія атакувала Київ та область: є постраждалий, зафіксовано пошкодження. Подробиці та фото

Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу
Життя столиці
2,3 т.
У Києві "співробітники СБУ" залякали пенсіонера зв’язками з РФ та забрали у нього всі гроші. Фото та подробиці

У Києві "співробітники СБУ" залякали пенсіонера зв’язками з РФ та забрали у нього всі гроші. Фото та подробиці

Підозрюваному загрожує до трьох років позбавлення волі
Життя столиці
1,8 т.
Йому було лише 27: на фронті загинув військовий з Київщини Дмитро Денисенко. Фото

Йому було лише 27: на фронті загинув військовий з Київщини Дмитро Денисенко. Фото

Вічна пам'ять і слава Герою
Київщина
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На Київщині планують посилити режим світломаскування: кого він стосуватиметься

На Київщині планують посилити режим світломаскування: кого він стосуватиметься

Ці заходи перебувають на етапі погодження
OBOZ. Новини Росії
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Добровольці закінчились? В Росії розширюють повноваження військової поліції для розшуку ухилянтів

Добровольці закінчились? В Росії розширюють повноваження військової поліції для розшуку ухилянтів

Мабуть, добровольців так багато, що треба полювати на них, вважає Андрющенко
Бокс
14,0 т.
Помер відомий український боксер, який здобував медалі чемпіонату світу та служив у ЗСУ

Помер відомий український боксер, який здобував медалі чемпіонату світу та служив у ЗСУ

За непідтвердженою інформацією, тіло спортсмена знайшла його мати
Світ
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Краківський терорист пройшов психологічне обстеження менше року тому: Туск повідомив нові подробиці. Відео

Краківський терорист пройшов психологічне обстеження менше року тому: Туск повідомив нові подробиці. Відео

Закликав зробити все можливе, щоб подібні випадки більше не повторювалися
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Меган Маркл уперше вийшла в люди після арешту батька та збентежила своєю поведінкою: експерт із мови тіла розшифрував її "сигнал"

Меган Маркл уперше вийшла в люди після арешту батька та збентежила своєю поведінкою: експерт із мови тіла розшифрував її "сигнал"

Герцогиня намагалася уникати взаємодії із публікою
Київ
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На щиті: стало відомо про загибель військового з Київщини Дмитра Черевка. Фото

На щиті: стало відомо про загибель військового з Київщини Дмитра Черевка. Фото

Вічна пам'ять і слава Герою
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Зʼявилося відео з моментом загибелі путініста Сергія Сосєдова: як усе було насправді

Зʼявилося відео з моментом загибелі путініста Сергія Сосєдова: як усе було насправді

У РФ знайшли запис із камери відеоспостереження в готелі, де стався смертельний інцидент
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"Вам це не зійшло з рук!" Ексчоловіка-актора Кеті Перрі засудили до понад 10 років увʼязнення: який тяжкий злочин він вчинив

"Вам це не зійшло з рук!" Ексчоловіка-актора Кеті Перрі засудили до понад 10 років увʼязнення: який тяжкий злочин він вчинив

Суддя наголосив, що артисту не вдалося уникнути покарання, незважаючи на славу
Київ
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У Києві презентували CHORNOBYL40: міжнародну виставку можна побачити тільки до 12 листопада

У Києві презентували CHORNOBYL40: міжнародну виставку можна побачити тільки до 12 листопада

Після завершення київського показу проєкт вирушить у європейський тур до Берліна, Тулузи та Мадрида
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У Києві стався вибух у багатоповерхівці, є постраждала. Подробиці та фото

У Києві стався вибух у багатоповерхівці, є постраждала. Подробиці та фото

Обставини події встановлять правоохоронці
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Є загибла, серед постраждалих – дитина: в КОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Київщину. Подробиці та фото

Є загибла, серед постраждалих – дитина: в КОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Київщину. Подробиці та фото

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Київ
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Віддав життя за Україну: стало відомо про загибель військового з Київщини Богдана Комара. Фото

Віддав життя за Україну: стало відомо про загибель військового з Київщини Богдана Комара. Фото

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В Києві обговорять роль жінок у досягненні миру в Україні

В Києві обговорять роль жінок у досягненні миру в Україні

1 грудня 2026 року в Києві відбудеться III Міжнародний форум
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Росія атакувала Київ дронами, виникла пожежа. Усі подробиці та фото

Росія атакувала Київ дронами, виникла пожежа. Усі подробиці та фото

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Чоловік, який влаштував смертельну стрілянину в Кракові, помер в лікарні: що відомо про нападника

Чоловік, який влаштував смертельну стрілянину в Кракові, помер в лікарні: що відомо про нападника

Стрілець помер вранці 9 листопада
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У Хорватії перекинувся сербський автобус з пасажирами, є загиблі та постраждалі: встановлено причину аварії. Фото

У Хорватії перекинувся сербський автобус з пасажирами, є загиблі та постраждалі: встановлено причину аварії. Фото

В автобусі було 33 пасажири та двоє водіїв
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Український фільм переміг на крупному польському кінофестивалі. Відео

Український фільм переміг на крупному польському кінофестивалі. Відео

Стрічка розповідає про порятунок 12-річної дівчинки, яку викрали росіяни
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У Польщі ідентифікували усіх жертв теракту у Кракові: з громадянством однієї жінки виникла плутанина

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Колишній десантник і пожежник-доброволець: що відомо про поліцейського, який знешкодив терориста у Кракові

Колишній десантник і пожежник-доброволець: що відомо про поліцейського, який знешкодив терориста у Кракові

Він дістав три кульові поранення
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У Єгипті зіткнулися пасажирські потяги: 7 людей загинуло, понад 100 постраждало. Відео

У Єгипті зіткнулися пасажирські потяги: 7 людей загинуло, понад 100 постраждало. Відео

Триває розслідування для встановлення технічних причин аварії
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У Києві запроваджують нову схему руху мостами: що вона передбачає і коли почне діяти

У Києві запроваджують нову схему руху мостами: що вона передбачає і коли почне діяти

В МВС закликали водіїв дотримуватись цих обмежень та планувати маршрути завчасно