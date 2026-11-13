Був вірний присязі: на фронті загинув військовий з Київщини Владислав Савіцький. Фото
Вічна пам'ять і слава Герою
У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено медзаклад: є постраждалі. Фото
З лікарні евакуювали десятки людей, сімох врятували співробітники ДСНС
"Світ навиворіт" розширює географію зйомок, щоб показати досвід країн, корисний Україні під час війни: Комаров готує випуски про Ізраїль
Свої майбутні випуски Дмитро Комаров обговорив із послом Ізріїлю Роєм Розенблітом
Щоб знову зима не прийшла несподівано: Київська облрада підтримала ініціативу "ЄС" і створила комісію для перевірки виконання "планів стійкості"
У столиці є енергооб’єкти, які нічого не отримали на свій захист з обіцяного фінансування
Сумна звістка: стало відомо про загибель військового з Київщини Андрія Єгорова. Фото
Вічна пам'ять і слава Герою
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