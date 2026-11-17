У Швеції дали прогноз, коли Україна матиме власні засоби протидії балістиці

Києву може знадобитися щонайменше 18 місяців, щоб розробити власні засоби протидії балістичним ракетам. Тим часом Росія нарощує виробництво ракет, тому майбутня зима може стати для України найважчою з 2022 року.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає Радіо Свобода. Він додав, що в Євросоюзі вже обговорюють додаткові можливості посилення української протиповітряної оборони.

Україні потрібен час для розробки власних засобів протидії балістиці

За словами Пола Йонсона, для розробки власних антибалістичних спроможностей Україні знадобиться від 18 до 24 місяців.

"Нам потрібні додаткові альтернативи для протидії загрозі балістичних ракет. Росія змогла наростити їх виробництво, зокрема завдяки отриманню досконаліших двигунів. Тому ми також повинні посилювати нашу протиповітряну оборону", – переконаний міністр.

Швеція посилить підтримку через PURL

У Швеції прогнозують, що через збільшення російського ракетного виробництва майбутня зима стане для України однією з найскладніших за час війни. На цьому тлі міністри оборони країн ЄС обговорять додаткові заходи для посилення української ППО.

Йонсон додав, що одним із головних механізмів підтримки залишаються пакети PURL. Швеція вже долучилася до п’яти таких пакетів, спрямувавши на них понад 5 млрд, і готова збільшувати допомогу.

"І ми готові робити більше… За інформацією, яку ми отримали від України, американці виконують постачання відповідно до домовленостей, досягнутих у межах пакетів PURL", – зазначив Йонсон.

Як писав OBOZ.UA, наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Норвегії заявив, що уже є перші результати у створенні окремих елементів системи антибалістичної програми FREYJA. Він наголосив, що є всі шанси вийти на випробування цієї системи до кінця року.