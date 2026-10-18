У Слов'янську окупанти за добу вбили шістьох мирних жителів: під завалами ще є люди

У Слов'янську окупанти за до...

Російська окупаційна армія продовжує тероризувати прифронтові населені пункти Донецької області. У Слов’янську окупанти вкотре атакували житлові будинки.

Лише за одну добу 17 жовтня росіяни вбили в місті 6 осіб. Про це повідомили у Слов’янській міській військовій адміністрації.

Наслідки терору

За інформацією міської влади, за день у місті загинули 6 осіб, ще 15 людей отримали поранення. Протягом доби ворог обстрілював Слов’янськ із різних видів зброї.

Адміністрація міста наголосила, що в деяких випадках до смертельних наслідків призводили удари FPV-дронів російської армії.

На ранок 18 жовтня під завалами будинків, зруйнованих авіабомбами, залишалися кілька тіл мешканців. На ніч роботи з розблокування припинялися у зв’язку з ситуацією у сфері безпеки. З самого ранку їх було відновлено.

Росіяни застосували ФАБ-250

У Донецькій обласній прокуратурі уточнили, що ворог атакував Слов’янськ двома ФАБ-250 з УМПК. Дві бомби путінські терористи скинули на житлову забудову 17 жовтня близько 03:40 ранку. Влучання сталися по багатоквартирних будинках.

У п’яти чоловіків віком від 39 до 81 року та п’яти жінок віком від 48 до 85 років діагностовано мінно-вибухові травми, струс головного мозку, осколкові поранення, забої та рвані рани, садна та контузії. Їм надається медична допомога.

Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальній справі за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

У Слов’янську зруйновано багатоповерхівки. Джерело: deepstatemap

Наслідки терору. Джерело: Слов'янська міська адміністрація

Ворог атакував багатоповерхівки. Джерело: Слов'янська міська адміністрація

Окупанти зруйнували квартири. Джерело: Слов’янська міська адміністрація

Окупанти застосували авіабомби. Джерело: Слов'янська міська адміністрація

Нагадаємо, 18 жовтня російська терористична армія завдала удару по місту Ізюм у Харківській області. Мішенню ворога стали житлові будинки. В результаті обстрілу постраждали троє мирних жителів.

Як повідомляв OBOZ.UA, ввечері 17 жовтня в Полтаві пролунали гучні вибухи. У цей час у місті було оголошено повітряну тривогу. В результаті удару російських загарбників по Полтаві загинула одна людина. Ще четверо – отримали поранення.