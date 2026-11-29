У США показали на відео концепт дронової "матрьошки": українці поставилися скептично

Американська компанія Zaruba Tech опублікувала анімаційне відео з незвичною концепцією застосування безпілотників. Важкий гексакоптер має доставляти у ворожий тил робота-пса, який несе на собі два ударні FPV-дрони для ураження виявлених цілей.

На цю розробку звернуло увагу видання Defense Express. Там проаналізували перспективи такого задуму та його можливі недоліки.

За сценарієм, важкий гексакоптер переносить підвішеного до нього наземного робота за лінію бойового зіткнення. Після висадки той має самостійно пересуватися в тилу противника, залишаючись непоміченим. Щойно буде виявлено ціль, робот повинен запустити один із двох FPV-дронів, які перевозить на собі.

Важкий безпілотник доставляє... Джерело: Скриншот Розгорнути

Варто зазначити, що важкі дрони-бомбери вже періодично використовують для доставлення легких наземних роботизованих комплексів-камікадзе. Однак, за наявною публічною інформацією, настільки складні комбінації безпілотних систем на фронті досі не застосовувалися.

Чому концепція викликає сумніви

Насамперед виникає питання, чи зможе робот-пес повернутися після виконання завдання. Річ у тім, що наземні роботизовані платформи такого типу через дорогі компоненти коштують десятки тисяч доларів. Використовувати настільки дорогу техніку лише для перенесення двох FPV-дронів на невелику відстань було б надто марнотратно.

Робот-пес компанії із встано... Джерело: Скриншот Розгорнути

Навіть якщо розробники передбачили евакуацію робота після запуску ударних безпілотників, це не вирішує проблеми економічної доцільності. Адже доставити два FPV-дрони можна й іншими способами, які обійдуться значно дешевше.

Тому запропонована схема наразі виглядає як надмірно дороге рішення, а сама концепція – нежиттєздатною.

Концепція дронової "матрьошки". Джерело: Скриншот

Водночас не виключено, що анімація Zaruba Tech мала суто ілюстративний характер і була опублікована для підтримки активності компанії в соціальних мережах. Вона не обов'язково є презентацією нового продукту чи відображає задум, який розробники планують реалізувати на практиці.

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