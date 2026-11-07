У Сухопутних військах показали, як перетворюють ворогів на попіл. Відео ефектних ударів

У Сухопутних військах ЗСУ показали відео бойової роботи українських захисників на передовій. Оператори безпілотників виявили та перетворили в попіл російську піхоту, укриття, склади боєприпасів та вогневі позиції окупантів.

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ. Там зазначили, що до результативної роботи долучилися дронарі 210-го окремого штурмового полку.

Деталі операції

На оприлюдненому відео видно, як оператори БПЛА виявляють російських піхотинців на відкритій місцевості та завдають по них точних ударів. Також українські військові знищують укриття й будівлі, які окупанти використовували для тимчасового розміщення.

Наші захисники знищують воро... Джерело: Скриншот Розгорнути

Наші захисники знищують воро... Джерело: Скриншот Розгорнути

Окрім того, ціллю наших захисників стали польові склади з боєприпасами. А ще дронарі влучили у кулеметні та інші вогневі позиції противника, облаштовані в лісосмугах.

"Схованки окупантів, вогневі точки та склади БК перетворюються на попіл, коли працюють дронарі 210 окремого штурмового полку", – зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо, українські військові оприлюднили відео, на якому видно, як за допомогою наземного робота та дрона з гучномовцем бійці змусили двох російських окупантів здатися в полон. Безпілотник передав їм вимогу скласти зброю, після чого загарбники вийшли з піднятими руками.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на Донецькому напрямку бійці 8-го полку ССО взяли в полон двох російських військовослужбовців, ще двох – знищили. За свідченнями полонених і даними з вилучених носіїв спецпризначенці встановили місце перебування ще однієї групи противника з чотирьох осіб, яку згодом знищили артилерійським ударом.