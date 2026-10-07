У Сумах внаслідок ворожого удару загинув працівник фармацевтичного заводу: раніше Росія вбила його доньку. Фото

Під час удару по фармацевтичному заводу КУСУМ у Сумах Росія вбила його співробітника Євгена Мірошниченка. У перші дні повномасштабного вторгнення росіяни відібрали життя у його 20-річної доньки.

Дівчина була серед тих, хто намагався втекти від війни: автоколону цивільних авто росіяни розстріляли з артилерії. Про батька та доньку розповіли на Facebook-сторінці "Їх убила Росія".

Що відомо про загиблого

4 жовтня російські окупанти здійснили повітряну атаку на Суми. Загарбники поцілили по заводу фармкомпанії "КУСУМ".

Завод після російського удару. Джерело: Facebook-сторінка "Їх убила Росія"

"Вранці (4 жовтня. – Ред.) ворожий удар зруйнував виробничий майданчик фармацевтичної компанії КУСУМ у Сумах. На жаль, унаслідок атаки загинув співробітник компанії Євген Володимирович Мірошниченко, який працював в інженерному відділі заводу з 2009 року. КУСУМ висловлює щирі співчуття його рідним і близьким. Це непоправна втрата для всієї нашої команди", – заявили у компанії після удару.

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У "Їх убила Росія" зазначили: у перші дні повномасштабного вторгнення росіяни вбили доньку Євгена Мірошниченка.

Євген Мірошниченко. Джерело: Facebook-сторінка "Їх убила Росія"

"17 березня 2022 року російський обстріл забрав життя його 20-річної донечки – Анастасії Мірошниченко. Вона була студенткою Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Настя їхала в колоні цивільних авто разом з іншими мирними людьми. Колона потрапила під артилерійський обстріл російських військових на виїзді з села Бездрик Сумського району. Дівчина загинула на місці", – розповіли там.

Анастасія Мірошниченко. Джерело: Facebook-сторінка "Їх убила Росія"

"Не вистачає слів, щоб висловити весь біль цієї втрати. Мої щирі співчуття всім рідним і близьким Євгена та Анастасії. Розділяю ваш біль і вашу скорботу. Неможливо змиритися з тим, що війна знову забрала рідну людину – тепер уже батька, який колись втратив свою доньку. Хочеться вірити, що тепер їхні душі знову зустрілися на небі. Тато й донька знову разом – там, де немає болю, страху і війни. Євгене,. мій брате, та Анастасіє, моя племіннице... ви назавжди залишитесь у наших серцях і нашій памʼяті", – написала сестра загиблого Аліса Табаченко.

Донька та батько, що загинул... Джерело: Facebook-сторінка "Їх убила Росія" Розгорнути

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Фармзавод, на якому загинув Євген Мірошниченко та який так потрібно було зруйнувати Росії, виготовляв ліки для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, діабетом і патологіями шлунково-кишкового тракту, а також протиалергійні засоби та препарати від кашлю.

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Наразі компанія оцінює масштаби руйнувань, щоб перебудувати процеси та продовжити забезпечувати безперервні поставки ліків до України. "КУСУМ" має виробничі потужності в Індії, в Індорі та Бхіваді.

Як повідомляв OBOZ.UA, окупанти скинули авіабомби поблизу багатоповерхівок у Сумах, 4 жовтня також було уражено фармвиробництво. Повідомлялося про загиблого і постраждалих.