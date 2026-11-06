У Силах оборони назвали напрямок, на якому РФ зосередила найбільше піхоти. Карта

Найбільшу кількість піхоти російська армія зосередила на Добропільському напрямку Донецької області. За оцінкою командира 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитра Філатова, противник продовжує нарощувати там сили та не відмовляється від спроб просування, попри значні втрати.

Про це військовий із позивним "Перун" розповів в ефірі Громадського радіо. Він також оцінив перспективи російського наступу на цій ділянці фронту та пояснив, яку тактику використовує ворог.

Наразі інтенсивність бойових дій на Добропільському напрямку суттєво не змінилася. Водночас масштаби зосередження російської піхоти на цій ділянці є найбільшими порівняно з іншими напрямками фронту.

Ситуація в напрямку Добропілля. Джерело: DeepState.

"Ми бачимо, що угруповання "Азов" знищує щоденно до 500 російських військових. Це свідчить про велику активність і про намагання противника продовжувати наступ на цьому напрямку за будь-яких умов", – зазначив командир.

Він додав, що, попри втрати, російська армія має можливість щодня поповнювати особовий склад. Противник отримує від 400 до 500 нових військовослужбовців на добу.

Філатов пояснив, що після втрати Покровська російські війська отримали можливість зачепитися за велику урбанізовану зону. Саме тому вони продовжують намагатися просуватися на Добропільському напрямку, незважаючи на значні втрати.

Командир назвав цю ділянку фронту однією з найперспективніших для російського наступу. Вона матиме особливе значення для окупантів під час зимової кампанії.

"Попереду нас чекає зима, погіршується маскування. Ми бачимо, що загальна кількість втрат противника по всіх напрямках суттєво зросла. Це пов’язано з тим, що противнику нема де переховуватись під час переміщення", – пояснив військовий.

Також він розповів про тактику російських підрозділів. Через велику кількість українських фортифікацій механізовані штурми на цій ділянці ускладнені, тому окупанти переважно використовують інфільтрацію – намагаються невеликими групами проникати на позиції Сил оборони.

Якщо окремим російським піхотинцям вдається просочитися на певну ділянку, туди відправляють наступні групи. Таким чином противник намагається поступово накопичувати сили для подальших дій.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Сили оборони зірвали задум російської армії щодо оточення Слов'янсько-Краматорської агломерації. Однак Москва не відмовилася від планів захопити решту Донеччини й продовжує наступальні дії на підступах до Добропілля та Костянтинівки.