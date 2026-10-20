У Тамбовській області атаковано бензиноперекачувальну станцію: піднявся дим. Фото і відео

У ніч на 20 жовтня в Тамбовській області РФ пролунала серія потужних вибухів. Мішенню атаки стала лінійна виробничо-диспетчерська станція "Нікольська".

В результаті удару над об'єктом піднявся величезний стовп диму. Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.

Подробиці атаки

За попередньою інформацією, для удару по бензиноперекачувальній станції були застосовані дрони-камікадзе. Очевидці розповіли в мережі, що атака тривала кілька годин.

У районі лінійної виробничо-диспетчерської станції зафіксували загоряння. Також місцеві жителі підтвердили, що над об’єктом піднявся стовп диму.

Повітряну тривогу в Тамбовській області оголосили о 3:45 ранку. Губернатор та інші місцеві чиновники нічого про атаку не писали. У свою чергу тамбовські паблики повідомляють про "гучні бавовни над регіоном і пишуть про збиття БПЛА".

БПЛА завдали удару по Тамбовській області. Джерело: Exilenova+

Пожежа після атаки. Джерело: Exilenova+

Росіяни розповіли, що після вибухів почалася сильна пожежа. Понад те, місцеві жителі уточнили, що горять резервуари з дизельним паливом.

БПЛА завдали удару по Тамбовській області. Джерело: Скриншот

Що відомо про об'єкт

ЛВДС "Нікольське " – великий ключовий вузол системи магістральних нафтопродуктопроводів, входить до структури АТ "Транснефть – Дружба" / ТОВ "Транснефть-Продукт".

Об'єкт призначений для прийому, тимчасового зберігання, перекачування та розподілу світлих та темних нафтопродуктів (дизельне паливо, автомобільні бензини, авіаційний гас, мазут).

Інфраструктуру підключено до магістральної системи нафтопродуктопроводів "Дружба". Забезпечує транзит та постачання паливом Центрального регіону Росії, а також відвантаження на експорт та внутрішній ринок.

Відвантаження здійснюється трубопровідним транспортом, автомобільним наливом до автоцистерн. Також використовується власна залізнична естакада.

Нагадаємо, 18 жовтня Сили оборони здійснили масовану атаку на Ленінградську область РФ. Окрім численних цілей, уражених у Санкт-Петербурзі, удари припадали й на інші куточки регіону.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в ніч на 16 жовтня дрони атакували промислову зону міста Балаково в Саратовській області Росії. Під удар могли потрапити великий дата-центр "Сбербанку" та металургійний завод "МЗ Балаково".