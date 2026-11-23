У Татарстані знову атаковано ключову нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба". Фото і відео

Уночі 23 листопада російський Татарстан опинився під атакою Сил оборони. Знову була уражена нафтоперекачувальна станція "Калейкино" у місті Алметьєвськ, що є одним із ключових об'єктів нафтотранспортної інфраструктури РФ і "серцем" нафтопроводу "Дружба".

На території об'єкта спалахнула пожежа, ймовірно, горять кілька резервуарів. Кадри з місця зібрав Telegram-канал Exilenova+.

Що відомо про удар по НПС Калейкіно

О 05:14 23 листопада в Exilenova+ повідомили, що в Альметьєвську вкотре атакували НПС Калейкіно.

У мережі почали з’являтися кадри із загравою від пожежі на території підприємства.

"Сили Оборони атакували один із ключових об’єктів нафтотранспортної інфраструктури РФ, нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно". Станція відіграє стратегічну роль у системі магістральних нафтопроводів РФ, забезпечуючи змішування, перекачування та розподіл нафти із Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкортостану, зокрема до системи нафтопроводу "Дружба", – зазначили в Exilenova+.

Розташування НПС Калейкіно

Пожежа на НПС Калейкіно

Російське незалежне видання ASTRA провело власний OSINT-аналіз – і дійшло висновку, що "сильна пожежа", на яку скаржилися жителі Альметьєвська, спалахнула саме на НПС.

"Об’єкт розташований приблизно за 1300 км від кордону з Україною", – уточнили в ASTRA.

OSINT-аналіз ASTRA

OSINT-аналіз ASTRA

Видання нагадало, що на базі "Калейкіно" працює автоматизована система компаундування (змішування), яка дає змогу доводити сировину різної якості до єдиних стандартів за вмістом сірки.

З НПС нафту спрямовують далі системою магістральних нафтопроводів (включно з гілкою "Дружба") у напрямку Нижнього Новгорода, Самари, а також на нафтопереробні заводи, зокрема на комплекс "ТАНЕКО" у Нижньокамську.

Об’єкт має великий резервуарний парк, зокрема гігантські резервуари місткістю до 50 тис. кубометрів кожен – типу РВСПА-50000.

За даними Supernova+, цього разу могло прилетіти одразу в кілька резервуарів.

"Як опорний вузол системи "Дружба" та внутрішніх поставок, "Калейкіно" відіграє ключову роль у забезпеченні безперервності нафтових потоків – як для переробки всередині Росії, так і для експортних маршрутів. Оскільки станція об’єднує потоки з різних нафтовидобувних регіонів, то збої в її роботі або пошкодження резервуарного парку зачеплять цілий логістичний ланцюжок і створюють ризики для пропускної здатності та маневрування обсягами нафти", – стверджує ASTRA

Як розповідав OBOZ.UA, востаннє по "Калейкіно" прилітало зовсім недавно: 19 листопада. Тоді навіть місцева влада визнавала, що під удар потрапили резервуари для зберігання нафти – але стверджувала, що найгіршого вдалося уникнути.

Наступного дня після удару в Силах оборони уточнили, що внаслідок атаки б\були пошкоджені три великі резервуари для зберігання нафти, один із них загорівся.