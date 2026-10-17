У Третьому корпусі показали, як вперше уразили нову вогнементну систему ворога "Дракон". Відео

Воїни Третього армійського корпусу вперше уразили новітню російську важку вогневу систему ТОС-3 "Дракон". Незадовго до знищення вона вела вогонь по українських позиціях.

Дрони "Трійки" наздогнали новітню розробку противника, коли вона вже їхала з вогневої позиції. Як це було – показали у Telegram-каналі корпуса.

Що відомо

Нещодавно оператори MURAMASA 21 окремого полку безпілотних систем 3 АК вперше вполювали рідкісного "звіра": новітню російську ТОС-3 "Дракон".

"Під час операції !Вівальді" оператори MURAMASA 21-го ОПБпС KRAKEN вперше уразили російську важку вогнеметну систему ТОС-3 "Дракон" – новітню розробку противника.Черговий результат системної роботи Трійки зі знищення ворожого озброєння та послаблення бойових спроможностей противника", – зазначили у корпусі.

Ворожа ТОС-3 за мить до ураження. Джерело: скриншот

Ворожу важку вогнеметну систему українські воїни "засікли", коли вона перебувала на вогневій позиції і вела вогонь по контрольованій Силами оборони території.

Систему засікли, коли вона вела вогонь. Джерело: скриншот

На місце одразу вилетіли ударні БпЛА.

Наздогнали вони російського "Дракона" вже на дорозі: ТОС-3 у супроводі машини прикриття від'їздила від вогневої позиції.

Дрони наздогнали російського... Джерело: скриншот Розгорнути

ТОС-3 "Дракон" – це новітня російська важка вогнеметна систем, розроблена підприємством "Омсктрансмаш" як еволюційний розвиток систем ТОС-1А "Солнцепек" та ТОС-2 "Тосочка".

Характеристики ТОС-3 "Дракон". Джерело: скриншот

На відміну від "попередниць" у ТОС-3 кількість направляючих для 220-мм снарядів зменшено до 15 ––задля підвищення точності та зниження ризику детонації.

Заявлена дальність стрільби новими термобаричними ракетами (ТБС-М3) – від 15 до 25 км. Для порівняння, "Солнцепек" здатен вражати цілі на відстані у 6 км.

Система штатно оснащена решітчастими протикумулятивними та антидроновими екранами ("мангалом") і комплексом радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Волнорез".

Екіпаж складається з трьох осіб.

Як повідомляв OBOZ.UA, оператори дронів 115-ї окремої механізованої бригади вдруге за тиждень уразили російський гелікоптер. До результативної роботи долучилися пілоти зенітного ракетного дивізіону "Прибульці".

Про результати полювання повідомили у 115-й окремій механізованій бригаді.