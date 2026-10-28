У Тульській області атаковано хімзавод "Азот": сталась масштабна пожежа. Фото і відео
Пожежа на хімзаводі "Азот" у Новомосковську.
Джерело: Exilenova+
У ніч на 28 жовтня в Тульській області РФ пролунали вибухи. Атаковано місто Новомосковськ.
Там був уражений хімічний завод "Азот", один із найбільших виробників добрив, який постачає азотну кислоту для виробництва вибухівки: на підприємстві спалахнула пожежа. Подробиці та кадри з місця зібрав Telegram-канал Exilenova+.
Що відомо про атаку
Перше повідомлення про атаку в Exilenova+ з’явилося о 05:47.
"Новомосковськ, місцеві жителі повідомляють про атаку і подальшу пожежу на АТ "НАК Азот", йшлося в ньому.
На кадрах, знятих очевидцями, зафіксовано серйозну пожежу. Вона, згідно з OSINT-аналізом, справді виникла на території хімзаводу "Азот".
Атаковано завод "Азот" у Тульській області
OSINT-аналіз
Атакований завод входить до групи "ЄвроХім" і є одним із найбільших виробників азотних добрив у РФ. Підприємство випускає аміак, аміачну селітру, карбамід і метанол.
"Завод має значення для ВПК ворога: за даними Служби зовнішньої розвідки України, підприємство постачало азотну кислоту заводу імені Свердлова в Дзержинську, який виробляє вибухові речовини", – зазначили в Exilenova+.
Атаковано завод "Азот" у Тульській області
Атаковано завод "Азот" у Тульській області
Атаковано завод "Азот" у Тульській області
Опосередковано результати атаки підтвердив губернатор Тульської області Дмитро Міляєв. Після 6 години ранку він написав про "відбиття атаки" та "пошкодження інфраструктури в прилеглій промисловій зоні".
Скриншот повідомлення
В Exilenova+ після вивчення кадрів із місця дійшли висновку, що, ймовірно, загорівся агрегат виробництва аміаку АМ-70.
OSINT-аналіз
Атаковано завод "Азот" у Тульській області
За кілька годин пожежа значно розгорілася, тим часом росіяни почали монтувати кадри роботи ППО та влучань у "кліпи", під які підкладали музику.
Пожежа на хімзаводі у Новомосковську
Пожежа на хімзаводі у Новомосковську
Пожежа на хімзаводі у Новомосковську
Як повідомляв OBOZ.UA, увечері у вівторок, 27 жовтня, реактивні дрони атакували російський Липецьк. Росіяни скаржилися на вибухи й повідомляли про пожежу в районі аеродрому. Там базуються літаки Су-34, Су-35 і МіГ-31.
Також було зафіксовано пожежу в районі Новолипецького металургійного комбінату (НЛМК) унаслідок роботи ППО/падіння об'єкта.