У Тульській області атаковано хімзавод "Азот": сталась масштабна пожежа. Фото і відео

Пожежа на хімзаводі "Азот" у Новомосковську.

У ніч на 28 жовтня в Тульській області РФ пролунали вибухи. Атаковано місто Новомосковськ.

Там був уражений хімічний завод "Азот", один із найбільших виробників добрив, який постачає азотну кислоту для виробництва вибухівки: на підприємстві спалахнула пожежа. Подробиці та кадри з місця зібрав Telegram-канал Exilenova+.

Що відомо про атаку

Перше повідомлення про атаку в Exilenova+ з’явилося о 05:47.

"Новомосковськ, місцеві жителі повідомляють про атаку і подальшу пожежу на АТ "НАК Азот", йшлося в ньому.

На кадрах, знятих очевидцями, зафіксовано серйозну пожежу. Вона, згідно з OSINT-аналізом, справді виникла на території хімзаводу "Азот".

Атаковано завод "Азот" у Тульській області

OSINT-аналіз

Атакований завод входить до групи "ЄвроХім" і є одним із найбільших виробників азотних добрив у РФ. Підприємство випускає аміак, аміачну селітру, карбамід і метанол.

"Завод має значення для ВПК ворога: за даними Служби зовнішньої розвідки України, підприємство постачало азотну кислоту заводу імені Свердлова в Дзержинську, який виробляє вибухові речовини", – зазначили в Exilenova+.

Атаковано завод "Азот" у Тульській області

Атаковано завод "Азот" у Тульській області

Атаковано завод "Азот" у Тульській області

Опосередковано результати атаки підтвердив губернатор Тульської області Дмитро Міляєв. Після 6 години ранку він написав про "відбиття атаки" та "пошкодження інфраструктури в прилеглій промисловій зоні".

Скриншот повідомлення

В Exilenova+ після вивчення кадрів із місця дійшли висновку, що, ймовірно, загорівся агрегат виробництва аміаку АМ-70.

OSINT-аналіз

Атаковано завод "Азот" у Тульській області

За кілька годин пожежа значно розгорілася, тим часом росіяни почали монтувати кадри роботи ППО та влучань у "кліпи", під які підкладали музику.

Пожежа на хімзаводі у Новомосковську

Пожежа на хімзаводі у Новомосковську

Пожежа на хімзаводі у Новомосковську

Як повідомляв OBOZ.UA, увечері у вівторок, 27 жовтня, реактивні дрони атакували російський Липецьк. Росіяни скаржилися на вибухи й повідомляли про пожежу в районі аеродрому. Там базуються літаки Су-34, Су-35 і МіГ-31.

Також було зафіксовано пожежу в районі Новолипецького металургійного комбінату (НЛМК) унаслідок роботи ППО/падіння об'єкта.