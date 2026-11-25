У Запоріжжі через атаку РФ постраждали шестеро людей, серед них – діти: очевидець розповів про вибухи. Фото і відео

Вранці 25 листопада російські війська вдарили по Запоріжжю. У Шевченківському районі міста руйнувань зазнали багатоповерхові житлові будинки та автівки.

Постраждали щонайменше шестеро людей, двоє з них ––діти. Про наслідки повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Що відомо про удар військ РФ по Запоріжжю

Про те, що росіяни знову вдарили по Запоріжжю, Семікін повідомив о 08:45 ранку.

"Ворог атакував Шевченківський район міста. Пошкоджені багатоповерхівки та автомобілі. Наслідки атаки уточнюються", – писав тоді посадовець.

Росія атакувала місто Запоріжжя

На той момент було відомо про одного постраждалого.

Вже до 09:14 кількість постраждалих зросла до 3 людей.

А о 10:44 Семікін заявив, що постраждалих вже шестеро. Двоє з них – діти.

Росія атакувала місто Запоріжжя

За даними ДСНС, серед постраждалих – троє чоловіків віком 32, 71 та 74 роки, 88-річна жінка та двоє дітей віком 5 і 11 років. Їм надається вся необхідна допомога. Інформація щодо точної кількості травмованих уточнюється.

"Рятувальники ліквідували займання гаража та двох автомобілів. Вибухова хвиля й уламки пошкодили житлові будинки. Надзвичайники вивільнили із заблокованих квартир п'ятьох людей, зокрема трьох дітей. Психологи ДСНС надали допомогу 19 громадянам", – підкреслили у ДСНС.

Росія атакувала місто Запоріжжя

Росія атакувала місто Запоріжжя

Росія атакувала місто Запоріжжя

Росія атакувала місто Запоріжжя

Росія атакувала місто Запоріжжя

Росія атакувала місто Запоріжжя

Росія атакувала місто Запоріжжя

Росія атакувала місто Запоріжжя

"Не очікував. Мене застало зненацька, бахнуло так, що відреагувати не встиг. Я вийшов до ванної. Зазвичай я на кухні... Якби я сидів на кухні, зараз мене б–– шууух! (свистить. – Ред.) – припнуло би до стінки", – розповів журналістам "Суспільне Запоріжжя" мешканець пошкодженого будинку Андрій.

Він показав на шматок металу, що лишився від його автівки після атаки.

"Ось що від машини залишилоя. Її підкинуло на другий поверх від вибуху. Потім ще двигун догорав", – додав чоловік.

Залишки припаркованої біля будинку машини. Джерело: скриншот з відео

Як розповідав OBOZ.UA, 24 листопада російські війська атакували Одещину. Відомо, що загинули двоє людей – 41-річний чоловік та 17-річний хлопець. Ще троє людей отримали поранення, серед них – 12-річна дитина. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, приватний будинок, виробничу будівлю та автомобілі.

А вже 25-го числа окупанти вдарили дроном по маршрутці на Харківщині. Внаслідок атаки є жертва і постраждалі.