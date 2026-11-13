У Запоріжжі внаслідок атаки РФ загинув 17-річний хлопець: ще чотирьох людей врятували з-під завалів. Фото

Росіяни вранці 13 листопада завдали ударів по приватному сектору міста Запоріжжя. Загинув 17-річний хлопець.

Чотирьох людей рятувальники відшукали під завалами, серед них – дитина. Про наслідки терору військ РФ розповів керівник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Росія вбила у Запоріжжі юнака

За словами посадовця, росіяни атакували приватний сектор Запоріжжя.

"На жаль, загинув 17-річний хлопець. Щирі співчуття рідним і близьким", – написав Семікін.

Двох ударів ворог завдав близько 06:30 ранку.

Вірогідно, під час атаки постраждала родина загиблого юнака.

"Із-під завалів рятувальники дістали чотирьох людей: 35-річну жінку, 10-річного хлопчика, 34-річного чоловіка та 58-річну жінку. Усіх постраждалих передали медикам швидкої допомоги", – додав посадовець.

Пошкоджені інші приватні будинки.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти п'ятниці, 13 листопада, окупанти атакували Вінницю.

Є постраждалі – жінки віком 54 та 22 роки Пожежа спалахнула також на іншій локації.

На двох локаціях спалахнули пожежі, пошкоджено приватні оселі, вибито вікна у кількох багатоповерхівках та дитячому садку