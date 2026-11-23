У Запоріжжі внаслідок російської атаки сталась пожежа: загинули троє людей. Фото

Російські окупаційні війська атакували будівлю непрацюючої приватної клініки у Вознесенівському районі Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару загинули троє людей, ще одна людина дістала поранення.

Про це у Telegram повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Він також опублікував фотографії наслідків російської атаки.

Наслідки атаки на Запоріжжя

За інформацією обласної влади, внаслідок ворожого влучання на третьому поверсі будівлі спалахнула пожежа. Рятувальникам уже вдалося локалізувати займання.

Водночас пошуково-рятувальні роботи на місці удару тривають. Фахівці продовжують працювати на території пошкодженого медичного закладу.

Наслідки атаки на Запоріжжя. Джерело: Telegram/Михайло Семікін

За попередніми даними, одна людина зазнала поранень. Також підтверджено загибель трьох людей унаслідок російського обстрілу.

Михайло Семікін висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Наслідки атаки на Запоріжжя. Джерело: Telegram/Михайло Семікін

Інші російські обстріли України та їхні наслідки

Нагадаємо, 22 листопада російські окупанти атакували супермаркет NOVUS у Вишневому на Київщині. Ворожий безпілотник влучив у дах торговельного закладу, внаслідок чого спалахнула пожежа. Вогонь охопив стелажі з товарами, однак рятувальникам вдалося ліквідувати займання.

Росія атакувала Вишневе 22 листопада. Джерело: ДСНС

За інформацією міського голови Вишневого Іллі Дікова, внаслідок російського удару загинули троє людей, серед яких жінка 1990 року народження. Ще 15 осіб дістали поранення, зокрема троє дітей.

23 листопада на Київщині оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російських обстрілів. В області приспустили державні прапори та запровадили обмеження на проведення розважальних заходів.

Як писав OBOZ.UA, російські окупанти атакували депо електротранспорту в Дніпрі, внаслідок чого постраждала одна людина. За словами міського голови Бориса Філатова, пошкоджено 18 тролейбусів, один із яких вигорів ущент.