У Запоріжжі внаслідок ворожого удару стався обвал у під’їзді багатоповерхівки: є постраждалі, під завалами можуть бути люди. Фото і відео

Уранці в суботу, 10 жовтня, Росія вдарила по Запоріжжю. Унаслідок прямого влучання зруйновано під'їзд у п'ятиповерховому житловому будинку, під завалами можуть бути люди.

Вже відомо про постраждалих. Подробиці повідомили очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін та співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Росія вдарила по Запоріжжю

Надранок російські війська вдарили по облцентру КАБами.

"Ймовірно, люди під завалами, є руйнування, виникли пожежі – росіяни вдосвіта атакували Запоріжжя керованими авіабомбами", – написав Федоров о 05:24, супроводивши допис кадрами з одного з місць влучань.

Станом на 05:39 ранку було відомо про щонайменше двох постраждалих.

"Внаслідок прямого влучання зруйнована п'ятиповерхівка, є руйнування інших житлових будинків. Вже відомо про поранених та людей, що знаходяться під завалами. Рятувальники працюють на місцях влучань", – написав Федоров.

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