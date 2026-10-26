У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки пошкоджено будинок, горіли авто: постраждали четверо людей. Фото і відео

Уночі 26 жовтня російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено житлові будинки, легові автівки та автобуси, а також готель.

Постраждали щонайменше четверо людей. Про наслідки нічного терору військ РФ в облцентрі розповіли у Запорізькій обласній військовій адміністрації та у ДСНС України.

Що відомо про ворожий удар по Запоріжжю

Про те, що Запоріжжя знову опинилося під ворожими ударами, стало відомо близько 4 години ночі.

"Ворог завдав ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, автомобілі та комерційна будівля. На місці одного з влучань виникла пожежа. Попередньо, одна людина поранена", – писав тоді керівник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Він також показав перші фото з місць прильотів.

Росія атакувала Запоріжжя

Росія атакувала Запоріжжя

Вже до 04:50 кількість поранених зросла до двох людей: постраждали 30-річна жінка та 61-річний чоловік.

До 06:56 стало відомо, що постраждали ще й 22-річна жінка та 40-річний чоловік. Загалом на ту годину повідомляли про чотирьох поранених.

Більше конкретики щодо завданих ворогом руйнувань та збитків розкрили у ДСНС.

Там розповіли, що внаслідок російських ударів було пошкоджено скління готелю та двох автобусів.

Пошкоджено готель

Пошкоджено готель

Пошкоджено готель

Горіли три легкові автівки та суха трава.

Згоріли автомобілі

"Також пошкоджено приватний житловий будинок і 4 господарські споруди. Рятувальники обстежили території для виявлення постраждалих. На місцях працювали екстрені служби міста. Наразі комунальники проводять відновлювальні роботи", – поділилися у ДСНС о 07:37 наявною на той час інформацією.

Пошкоджений житловий будинок

Як повідомляв OBOZ.UA, вранці 25 жовтня росіяни вдарили по "Епіцентру" у Полтаві. Спалахнула пожежа. Постраждала 52-річна жінка.

Упродовж тієї ж доби окупанти також вдарили по об'єктах мережі у Харкові, Запоріжжі та Вінниці.

Тим часом у Повітряних силах вранці 26 жовтня відзвітували про збиття 3 із 4 ворожих ракет та 112 зі 140 дронів, якими росіяни атакували українські міста і громади впродовж ночі.