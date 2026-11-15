Удар по аеродрому "Липецьк": стало відомо про втрати ворога

13 листопада 2026 року Сили оборони України атакували російський військовий аеродром "Липецьк-2" у місті Липецьк. Унаслідок удару пошкоджень зазнали один літак, командно-диспетчерський пункт та ангар для ремонту.

Також поранення дістали двоє офіцерів. Подробиці оприлюднив Telegram-канал "Досье шпиона".

Що відомо

За наявною інформацією, аеродром використовує 968-й дослідно-інструкторський змішаний авіаційний полк (військова частина 81819).

Унаслідок атаки пошкоджено обладнання командно-диспетчерського пункту та ангар для ремонту авіатехніки.

Також осколками посікло корпус винищувача-бомбардувальника Су-34. Крім того, поранення дістали двоє офіцерів технічної служби аеродрому.

Варто зазначити, що 14 листопада Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження російського військового аеродрому "Липецьк-2".

За даними військових, під час атаки було пошкоджено ангар зі спеціальним обладнанням для обслуговування літаків, резервуар з авіаційним пальним і центральний командно-диспетчерський пункт.

Карта. Джерело: Google Maps

Нагадаємо, наприкінці жовтня Липецьк також опинився під атакою безпілотників. Відомо про прильоти та пожежу в районі військового аеродрому.

У ніч на 15 листопада у російському Татарстані, у місті Нижньокамськ було атаковано найбільший у Росії нафтохімічний завод – "Нижнекамскнефтехим", що належить корпорації "Сібур". На території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 13 листопада українські ударні безпілотники навідались до російського міста Волгоград. Під атакою опинився нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Там виникла пожежа.