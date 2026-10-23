Україна і Росія домовились про тимчасове припинення бойових дій в Олешках: коли почне діяти

Україна та Росія домовилися про тимчасове припинення бойових дій в Олешках на Херсонщині, яке має набути чинності 29 жовтня. Перемир'я покликане забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготовку до евакуації цивільних.

Про це йдеться в заяві Білого дому. Домовленості досягли за посередництва першої леді США Меланії Трамп, яка разом зі своїм представником працювала безпосередньо з керівництвом обох країн.

Меланія Трамп ініціювала переговори та виступила посередницею між сторонами. Вона також узгоджувала з Україною та Росією цілі угоди, технічні процедури, строки, порядок дій і умови припинення вогню.

Після набуття перемир'ям чинності цивільні представники керівництва України та Росії, які не входять до військових структур, разом відвідають жителів Олешок удома, щоб з'ясувати, якої допомоги вони потребують.

Тим, хто захоче евакуюватися, нададуть необхідну підтримку й транспорт до обраного місця призначення. За словами Меланії Трамп, частина мешканців може вирішити виїхати до України, а частина – до Росії.

Перша леді США також повідомила, що залучила незалежну американську медіаорганізацію для супроводу української та російської команд і документування їхньої роботи на місцях. За її словами, це допоможе забезпечити належне виконання побажань кожної родини.

Що відомо про ситуацію в Олешках

Раніше OBOZ.UA повідомляв про надзвичайно складну гуманітарну ситуацію в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. За різними оцінками, у місті залишаються близько 2000 дорослих і 50 дітей. Від травня вони живуть без електрики, води та достатньої кількості їжі, а безпечно виїхати звідти не можуть.

Через нестачу продуктів люди змушені їсти траву, зокрема портулак. Вони побоюються, що взимку можуть загинути від голоду й холоду. Українські військові намагаються доставляти до Олешок продукти та медикаменти за допомогою безпілотників, зокрема інсулін, однак цієї допомоги не вистачає на всіх.