Україна і Росія виходять на узгодження останніх деталей евакуації цивільних з Олешок: Лубінець розкрив подробиці

Україна та Росія наближаються до узгодження останніх деталей евакуації цивільних з окупованої Олешківської громади на підконтрольну українському уряду територію. Йдеться про жителів Олешок та ще шести населених пунктів поблизу, де можуть залишатися близько 6 тисяч цивільних, зокрема до 200 дітей.

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, російська сторона взяла в роботу всі пропозиції України щодо евакуації. Про це він заявив в ефірі "Еспресо".

Україна та Росія узгоджують останні деталі евакуації

Дмитро Лубінець повідомив, що сторони наближаються до узгодження умов евакуації цивільних з окупованої Олешківської громади. Зокрема, тривають переговори щодо забезпечення режиму тиші та вивезення всіх охочих безпосередньо на територію, яку контролює український уряд.

"Ми зараз виходимо на узгодження останніх деталей щодо забезпечення режиму тиші і забезпечення евакуації всіх бажаючих не просто з Олешок, а зразу на територію, яку контролює український уряд", – заявив омбудсман.

За його словами, певні складні питання ще залишаються, однак він сподівається, що найближчим часом переговори дадуть конкретні результати.

Скільки цивільних можуть евакуювати

За оцінкою української сторони, в Олешках та ще шести населених пунктах поблизу можуть перебувати близько 6 тисяч цивільних. Серед них – до 200 дітей.

Безпосередньо в Олешках, за наявними оцінками, можуть залишатися до 2 тисяч людей.

Переговори тривають щодня

Лубінець наголосив, що українська сторона продовжує щоденні переговори з Росією щодо евакуації цивільного населення. Водночас він не став розкривати всіх деталей перемовин.

"Багато не можу розказати деталей, але скажу так, що ми, на мій погляд, максимально просунулися вперед", – додав омбудсман.

Що відбувається в окупованих Олешках

Олешки перебувають під російською окупацією та фактично відрізані від зовнішнього світу. Останні поставки продовольства відбулися наприкінці травня 2026 року.

За різними даними, у місті та районі навколо можуть залишатися понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей. Водночас інші наведені оцінки свідчать, що безпосередньо в Олешках можуть перебувати від 2 до 4 тисяч мешканців.

Люди залишаються без достатньої кількості їжі, питної води та медикаментів. Електро- та газопостачання відсутні, інфраструктура зруйнована.

Мешканці виживають завдяки власним запасам і врожаю з городів, однак вони поступово закінчуються. Через нестачу корму люди змушені забивати домашню птицю, а гроші дедалі частіше замінює бартер.

Українська влада та міжнародні організації протягом місяців намагаються домовитися про евакуацію мешканців. Водночас гуманітарний коридор і режим припинення вогню для безпечного вивезення людей досі не забезпечені.

Мешканці, які намагаються залишити місто, наражаються на небезпеку. Додатковими проблемами є заміновані дороги та зруйнована інфраструктура.

У 2023 році Олешки також були затоплені внаслідок підриву російськими військами греблі Каховської гідроелектростанції.

Нагадаємо, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій звернулася до Папи Римського Лева XIV із закликом допомогти врятувати мешканців окупованих Олешок на Херсонщині від голодної смерті. Рада також закликала Всесвітню Раду Церков, релігійних лідерів, правозахисні організації, держави-члени ООН та Міжнародний Комітет Червоного Хреста долучитися до порятунку цивільних.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в окупованих Олешках (Херсонська область) склалася критична гуманітарна ситуація. Місто тривалий час залишається без електрики та газу, а запасів продуктів майже не поповнюють.

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